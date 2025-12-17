[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

談到台南的觀光發展，民進黨台南市長參選人、立法委員陳亭妃認為，台南的觀光價值從來不在於「再打造多少新景點」，而在於如何把早已存在的山海特景、於生活中的美食文化、古蹟人文、宗教信仰與商圈產業，系統性地串聯起來。所以她提出「五大觀光軸」的核心整體策略，強調台南不能只靠單點景點吸引人潮，而是要依山、海、平原的地理條件，整合宗教文化、農漁特產、商圈經濟與在地生活，讓觀光成為帶動產業與地方經濟，以及留住年輕就業的重要引擎。

陳亭妃「五大觀光軸」藍圖 從宗教信仰到巷弄職人串聯山海特景連結商圈產業找回台南的觀光經濟。（圖／陳亭妃辦公室）

陳亭妃指出，五大觀光軸分別為「大新營」、「曾文南科」、「濱海藍帶」、「大目降」與「府城新豐」，從溪北到溪南、從山區到海岸，完整勾勒出大台南的觀光骨架，重點是我們要分散來到台南的觀光人口，以我們每一個地方的特色，讓觀光人口可以依照他們所需要的深度旅遊，願意把放假的時間留在台南，除了會增加住宿的經濟效益，也會帶動地方產業的活絡。陳亭妃表示，台南歷史400年，擁有全台最深厚的歷史文化底蘊，但若觀光只停留在單一景點、美食饗宴或短期活動，效益難以外溢，因此必須以「軸帶」的概念，讓人潮能走進更多區域、停留更久，也讓消費經濟真正回到地方。

以府城新豐觀光軸為例，陳亭妃指出，中西區孔廟、國華友愛、海安路、赤崁五條港等商圈，早已形成歷史、文創與美食交織的城市核心，加上林百貨、司法博物館等文化地標，具備發展國際觀光的條件；而安平商圈、永華商圈、成大商圈與站前商圈，則能串接購物、夜經濟與年輕消費族群，形塑完整的城市生活型觀光動線。

在溪北地區，大新營與大目降觀光軸結合鹽水月津港藝術燈節、新化老街、善化社區產業，以及玉井、楠西的芒果與山城風貌。陳亭妃指出，台南山區擁有草山月世界、龍崎牛埔泥岩、獵鷹尖一線天、彩疊山等全台少見的自然地貌，但過去缺乏系統包裝，未能形成完整的觀光路線，未來將透過軸帶整合，讓自然景觀與在地產業相互支撐、共同成長。

濱海藍帶觀光軸方面，陳亭妃表示，七股、四草、安南一帶擁有頂頭額沙洲、四草綠色隧道、青鯤鯓扇形鹽田、台江國家公園等世界級景觀，是台南最具辨識度的自然資產。她強調，濱海觀光不能只是「看海拍照」，而要結合漁村文化、海味料理、伴手禮與生態體驗，讓觀光收益真正回到地方社區。

陳亭妃也特別提到，台南目前已有超過30家米其林必比登推薦餐廳，但真正支撐城市魅力的，是更多隱身巷弄中的在地美食與職人精神，未來五大觀光軸，將結合各區農漁特產、加工食品與地方伴手禮，讓旅客不只是「來過台南」，而是「帶得走記憶、記得住味道」。

陳亭妃強調，五大觀光軸不是單一建設計畫，而是一項長期的城市工程，觀光發展不應只為遊客服務，也要同步改善社區環境與生活品質，讓在地居民能共享觀光成長的成果，形成良性循環，未來的台南，應該是一座讓旅客願意多住一天、年輕人願意留下來工作的城市，透過觀光帶動產業，讓歷史、自然與生活成為能夠持續發展的城市優勢。

「我希望大家來台南，不只是拍照打卡，而是願意慢活下來，走進巷子、坐下來，真正聽懂這座城市。」陳亭妃說，當旅人願意用生活的方式認識台南，台南文化才會真正走進世界。

