陳亭妃：台南議長跑票「關我什麼事」 郭國文：郭信良跟妳妹不關妳事？

民進黨立委郭國文今(12/29)表示，過去兩次民進黨台南正副議長跑票事件，一個是陳亭妃胞妹、綠營台南市議員陳怡珍，一個是陳亭妃的親密戰友、前台南市議長郭信良，現在陳亭妃竟稱議會跑票之事「關我什麼事？」企圖淡化大家的記憶，實在是羞辱民進黨人。

民進黨立委陳亭妃、林俊憲表態爭取民進黨2026台南市長提名，而陳亭妃在上周舉辦的政見發表會上，針對2014、2018年，在台南市議會民進黨團發生，攸關郭信良以及退黨後又回鍋的陳怡珍等黨內議員，在議長選舉時的跑票事件，直言：「議會的事關我什麼事？」

身兼民進黨台南市黨部主委的郭國文上午在臉書發文指出，陳亭妃一句「關我什麼事」就想切割當年議長跑票事件，那他就喚起大家的記憶，為什麼跑票事件跟陳亭妃有絕對有關係。

郭國文也細數4項事件如下：

1.在2014年跑票、2018再度跑票的議員，不就是始終站在陳亭妃身旁，這次市長初選盡心盡力為陳亭妃輔選的議員，其中包括陳的親妹妹陳怡珍，怎麼會跟陳亭妃沒關係？

2. 台南是民進黨少數在地方議會占多數的地方，2次跑票事件導致綠營痛失議長職。結果多次背叛民進黨的人，卻始終獲得陳亭妃大力支持當靠山，這不就是拋棄政黨紀律，為了利益護航自己人？

3. 跑票事件的策劃者，也是最大受益者，郭信良，是經法院認證陳亭妃的親密戰友，怎麼會說跟陳亭妃沒關係？

4. 2022年郭信良議長選舉失敗後，陳亭妃公開要求正副總統介入議長選舉、要求檢警調介入，當時議長選舉又「跟你有事了」？

郭國文表示，陳亭妃說準備了8年的市長，但從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，如今還用一句「關我什麼事」意圖淡化大家的記憶，對從2014跑票事件銘記在心的民進黨人，實在是一種羞辱。

郭國文指出，自己從政以來，一直都是為台灣打拚、為台南打拚，但陳亭妃從跑票事件為基礎，跟藍營、偏藍無黨籍議員打好關係，至今不斷向藍白陣營靠攏，這才是陳必須跟台派支持者好好解釋的問題。

郭國文說，到底為何陳亭妃身邊的議員都是跑票議員？為何當初背叛民進黨後，至今還向藍白靠攏？假如林俊憲初選勝出，陳亭妃會不會支持民進黨提名人選？很遺憾地，這些都沒有在提問環節上得到答案。

郭國文表示，希望初選民調前，陳亭妃可以好好說明，給綠營支持者、給台南鄉親一個交代。

