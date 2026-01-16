陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高

民進黨台南市長初選民調，陳亭妃（左）以2.69個百分點擊敗林俊憲，將對上國民黨參選人謝龍介（右），展開一場「妃龍在天」廝殺。（資料照／郭良傑、姚志平攝）

民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。

陳智菡15日在《鄉民大學問》表示，民進黨各地人選已陸續底定，台南初選民調由陳亭妃勝出，她在黨內派系新潮流不斷打壓之下，她以「孤鳥」之姿還能夠出線，這意味著陳亭妃是非常穩定地領先，支持度恐怕比民調所公布的數字更高。

「陳亭妃一定是非常、非常、非常的強！」陳智菡指出，陳的實力強到連總統賴清德都無法忽視，不能再片面地押寶林俊憲，並直言賴在台南的支持度，可能不如過去的影響力了。

陳智菡說，南5都民進黨長期執政，資源遍撒，目前民眾黨內的分析，不看好國民黨2026年在南5都派出的人選有高贏面，雖然柯志恩與謝龍介兩人在國會都非常強，但縣市長選舉打的是資源戰。

