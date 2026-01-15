陳亭妃「孤鳥」殺出血路！她驚：民意恐更高

▲民進黨立委陳亭妃正式拿下台南選戰的門票，將迎戰國民黨參選人謝龍介。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今（15）日上午壓軸公布台南市長初選民調，最終由立委陳亭妃以60.8557％，擊敗立委林俊憲58.1630％，雙方差距僅2.69個百分點，而「妃憲之爭」也將改為「妃龍之爭」，正面迎戰國民黨參選人謝龍介。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。

陳智菡今日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》表示，民進黨各地人選已陸續底定，台南初選民調由陳亭妃勝出，她的實力有多強，是所有人有目共睹的，在黨內派系新潮流不斷打壓之下，她以「孤鳥」之姿還能夠出線，這意味著陳亭妃是非常穩定地領先，支持度恐怕比民調所公布的數字更高。

「陳亭妃一定是非常、非常、非常的強！」陳智菡續指，陳的實力強到連總統賴清德都無法忽視，不能再片面地押寶林俊憲，並直言賴在台南的支持度，可能不如過去的影響力了。而在面對陳亭妃如此強勁的氣勢下，陳智菡也呼籲，不論國民黨最終將派出誰，以民眾黨現有的民調支持度及影響力，恐怕藍營也不能夠小覷了。

