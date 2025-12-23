陳亭妃：延續賴總統市長初選6議員相挺精神 贏得勝利成爲桶箍

民進黨台南市長初選進入倒數關鍵期，立法委員陳亭妃今日清晨到麻豆市場掃街拜票，向鄉親拜託說明，距離民調只剩最後20天，希望大家在1月12日、13日、14日三天晚上6點到10點，在家等電話，讓真正的民意被聽見。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選進入倒數關鍵期，立法委員陳亭妃今（23）日清晨到麻豆市場掃街拜票，向鄉親拜託說明，距離民調只剩最後20天，希望大家在1月12日、13日、14日三天晚上6點到10點，在家等電話，讓真正的民意被聽見。

陳亭妃說，她會延續賴清德總統當年參加台南市長初選時「人民最大」的精神，一步一腳印，累積信任，團結各方、成爲2026台南大贏的「最大桶箍」，台南才能凝聚2028賴清德總統連任最大底氣。

廣告 廣告

陳亭妃回顧，賴清德總統2010年參加台南市長初選時，面對時任台南縣長蘇煥智與台南市長許添財競逐，黨內整體支持結構並不佔優勢，當時僅有6位議員公開相挺，卻仍以高民調贏得初選，最終順利當選市長，並在連任時拿下72.9%的高得票率，橫掃藍、綠與無黨派，成為台南政治史上具代表性的「最大桶箍」。

這段歷史對今日台南而言，具有高度現實意義，2022年地方選舉，藍白尚未合流，黃偉哲市長與謝龍介在多份公開民調中呈現「七比三」態勢，但實際開票結果卻僅小勝4萬多票，放眼2026年，藍白合態勢已成形，加上國會亂象頻仍、預算遭阻、行政權屢受干擾，地方選舉勢必面臨更嚴峻挑戰，台南若要穩住，必須推出「最強候選人」。

陳亭妃直言，民進黨從在野走向執政，靠的從來不是單一派系或聲量，而是一步一腳印擴大組織、凝聚社會支持，當年黨中央甚至提出「帶槍投靠」策略，就是為了壯大整體實力，陳亭妃從地方到中央，全程參與、無役不與，正是這條路線的實踐者。

陳亭妃強調，她將緊緊跟隨賴清德總統的腳步，堅持2010年那場初選所展現的精神，尤其面對2026年的高度風險局勢，唯有可以團結民意才能成為真正的「最大桶箍」，才能穩住台南，也才能成為賴清德總統2028年連任最堅實的底氣。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

漸擺脫大罷免 賴清德總統聲望躍升5.5%、但兩極化對立更嚴重

賴清德要醫生幫預算案 民眾黨：踐踏醫師倫理、動搖醫病信任