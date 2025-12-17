陳亭妃、林俊憲互控國民黨介入初選 謝龍介回應了

民進黨台南市長初選競爭激烈，《鏡週刊》今天（17日）報導稱，國民黨台南市議員蔡育輝公開挺民進黨立委陳亭妃，引發立委林俊憲與陳亭妃在立院隔空互嗆。林俊憲勸陳亭妃不要為了選舉跟藍議員往來；陳亭妃則回應若國民黨有幫忙民調會更高，更指控國民黨介入民進黨初選。國民黨立委謝龍介表示，他很早就跟大家講，所有黨職公職不要去介入民進黨，黨部會去查這件事。他強調，他們會光明正大贏得2026台南市的政權。

謝龍介今天(17日)在政論節目《新聞大白話》中表示，陳亭妃數學不太好，說她6戰6輸，最怕陳亭妃，陳亭妃第一次參選就輸他800、900票，後來陳亭妃去加入民進黨。

謝龍介更表示，他是台南市黨部的主委，國民黨所有的黨職公職不要介入民進黨的初選。可是今天週刊報導的這一個活動，當天他有去參加，這位蔡議員確實是把陳亭妃的看板就在他攤位合併。他也說了，假如你去挺她，介入人家初選，是因為有私人利益，當然黨部也會查。我們認為國民黨泱泱大黨，要贏得光明、堂堂正正，所以不需要去介入民進黨的初選。

謝龍介認為，政黨政治本來就要有政黨政治的倫理，如果你說初選時來支持她，大選的時候才回來支持謝龍介。你的支持者、藍營的支持者會怎麼看你，會怎麼看我們這個政黨。所以我們很早就跟大家講，所有黨職公職不要去介入民進黨，他們兩個怎麼打，牛牢內觸牛母(台語，比喻兄弟或同志只善內鬥，卻不能抵禦外侮)，那是他們的事。

謝龍介接著點出，如果要講民調，各式的民調，妳才贏我不到20%，妳輸給黃偉哲，黃偉哲都贏他46%、47%，到選前12天，結果開出來的票是怎樣。因為鄉親知道他想要改變。謝龍介強調，我們會光明正大贏得2026台南市的政權。

