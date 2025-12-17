陳亭妃、林俊憲互控藍介入初選 謝龍介反擊：我會光明正大贏得台南市長

民進黨立委陳亭妃和林俊憲正力拚黨內初選，希望能獲得2026台南市長提名，由於競爭激烈，今（17）日《鏡週刊》爆料，國民黨台南市議員蔡育輝力挺陳亭妃，引發陳、林在立法院隔空互嗆，陳亭妃更指控國民黨介入民進黨初選。對此，國民黨立委謝龍介回應，他會光明正大贏得2026台南市長選戰。

國民黨立委謝龍介。（資料照／中天新聞）

謝龍介今日上政論節目《新聞大白話》，他先是開酸陳亭妃「數學不太好」，陳亭妃說對上謝龍介6戰6勝，謝龍介最怕陳亭妃，但陳亭妃第一次參選時，就輸給自己8、9百票，後來陳就加入民進黨。

謝龍介接著提到，自己身為國民黨台南市黨部主委，他很早就要求，所有的黨公職不要去介入民進黨初選。至於今天週刊報導的這場活動，當天自己也有去參加，蔡議員確實是把陳亭妃的看板就在他攤位合併。他也跟蔡議員說，如果你去挺陳亭妃，介入人家初選，黨部當然會查。我們國民黨是泱泱大黨，要贏得光明正大、堂堂正正，所以不需要去介入民進黨初選。

民進黨立委陳亭妃。（資料照／中天新聞）

謝龍介直言，政黨政治本來就要倫理，「如果你說初選來支持她，大選時才回來支持謝龍介，你的支持者、藍營的支持者會怎麼看你，會怎麼看我們這個政黨？」謝龍介強調，自己很早就跟黨公職說，千萬不要去介入民進黨，「他們兩個怎麼打，牛牢內觸牛母（台語，比喻兄弟或同志只善內鬥，卻不能抵禦外侮），那是他們的事」。

民進黨立委林俊憲。（資料照／中天新聞）

謝龍介還說，如果要講民調，陳亭妃才贏他不不到20%，妳還輸給黃偉哲，上次選前12天，黃偉哲還贏他46%、47%，但最後開出來的結果是怎樣。最後謝龍介重申，我們會光明正大贏得2026台南市的政權。

