陳亭妃、林俊憲台南民調差3% 專家揭黃金交叉關鍵

最新民調曝光，陳亭妃、林俊憲僅差3% 。（圖／翻攝自陳亭妃、林俊憲臉書）





2026年將進行九合一大選，各政黨將推出最強候選人參戰，台南市的最新民調報告出爐。根據《鏡報》取得的一份綠營內參民調分析顯示，民進黨立委陳亭妃目前仍維持領先地位，但立委林俊憲支持度已快速追近。

台南選戰 候選人戰況激烈

依據《鏡報》民調結果顯示，若由陳亭妃對上謝龍介，陳的支持度為54.1%，謝為25.3%；若改由林俊憲出戰，林的支持度為51.5%，謝則為28.8%。若根據民進黨初選以「支持度數字」為主的規則來看，陳亭妃與林俊憲的差距僅約3個百分點，已落在統計誤差範圍內，顯示雙方實力相當。

在「看好度」部分，《鏡報》民調指出，加權後有44.2%的受訪者認為林俊憲將代表民進黨參選台南市長，認為由陳亭妃出線的比例則為37.8%，林俊憲「看好度」反而領先。

綠營人士：逼近黃金交叉

綠營人士分析，林俊憲近期不僅在《壹蘋新聞網》民調中首度超車陳亭妃，選情更已逼近「黃金交叉」。主因在於國民黨陳以信宣布參選後引發「藍營歸隊」效應，恐導致陳亭妃原有的藍白支持度大幅流失。



針對初選風向轉變，該人士指出，陳以信爭取提名迫使原先老神在在的謝龍介備感壓力，開始掛出「唯一支持」看板固票；隨著藍營內部競爭激化、藍白支持者回流，直接衝擊了陳亭妃在非綠陣營的優勢。



進一步交叉分析內參民調發現，林俊憲在「純綠」選民的支持度已正式超越陳亭妃。換言之，陳亭妃目前僅存的3%領先幅度，並非源自綠營基本盤，而是仰賴尚未歸隊的中間及非綠選民。

該民調以中華電信台南市住宅電話用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣進行訪問，調查對象為年滿20歲以上的台南市民，訪問時間為2025年12月22日至23日，有效樣本數為1,217份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.8個百分點。

