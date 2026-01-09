陳亭妃、林俊憲最新民調「差不到4個百分點」 郭正亮驚呼：神秘力量出現了

九合一選舉將於今年11月舉行，其中台南市的選情備受外界關注，國民黨已確定由立委謝龍介參選，民進黨方面則進入初選白熱化階段，由現任立委陳亭妃與林俊憲角逐提名。最新民調顯示，在藍綠對決的情況下，無論民進黨推派陳亭妃或林俊憲出戰，都領先國民黨的謝龍介，而兩人的支持度差距目前僅有3.3個百分點。對此，前立委郭正亮表示，妃憲兩人民調在最後幾周出現逆轉勝或拉近的情況，「神秘的力量出現了」。

根據《ETtoday民調雲》民調結果，陳亭妃對戰謝龍介時以48.1%比37.7%，領先10.4個百分點；林俊憲對戰謝龍介時則以44.8%比38.5%，領先6.3個百分點。整體而言，角逐民進黨提名的陳亭妃、林俊憲在對戰謝龍介時均佔上風，在個人的支持度部分，陳亭妃48.1%對上林俊憲44.8%，兩人目前差距為3.3個百分點，顯示表現不分軒輊。

針對台南選情，郭正亮在節目《新聞大白話》提到，林俊憲本來比較少跟別的派系互動，因為他本來是獨盟的，後來變成總統身兼民進黨主席賴清德的系統，所以他比較單純；至於陳亭妃在政界的人脈一直都比林俊憲要多，可是即便這樣，ETtoday的民調也持續在拉近，「我至少看過陳亭妃的民調看過10種，陳亭妃都贏10%以上，可是就在最後這幾個禮拜有逆轉勝的、也有拉近的，所以神秘的力量就出現了，我覺得台南神秘的力量會越來越明顯。」

郭正亮提到，昨日看到前行政院長蘇貞昌前去幫林俊憲站台，這也不尋常，不認為林俊憲會跟蘇貞昌特別熟，所以他們都在押，就是今上明顯喜歡哪位。

郭正亮提到，林俊憲（見圖）本來比較少跟別的派系互動，後來變成總統身兼民進黨主席賴清德的系統。（資料照，顏麟宇攝）

至於高雄選情，郭正亮認為較為混沌，他指出，賴清德對高雄的介入沒有那麼積極，因為邱議瑩也獲得賴清德支持，而高雄市長陳其邁則明顯支持邱議瑩。郭正亮分析，賴清德大概想說顧一個就好了，賴清德今年會把他最重的輔選力量放在台南跟宜蘭，所以這兩個地方在年底選舉一定會非常激烈。

上述調查時間為1月2日至年1月7日，調查範圍與對象是設籍在台南市且年滿20歲的民眾，進行「2026市長人選」調查，有效樣本數為1,339份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.68%。

