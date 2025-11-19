陳亭妃：民調等於選票！27 年從政經驗、跨族群支持成最大優勢 強調台南需要找回人民的感動

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

民進黨立委陳亭妃今（19）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》專訪，面對外界關注民進黨台南市長初選，她表示自己擁有 27 年從政歷練，加上長期深耕地方的服務能量，「我的民調可以等於選票」，這是她對自己的最大信心來源。

陳亭妃提到，自己的政治起點並不順遂，祖父因拒絕加入國民黨而辭去公職，家族與民主化過程緊密相連，也讓她從政後始終堅持不分黨派服務。她強調，台南 37 區她已深耕 8 年，從未離開基層，「市民是頭家，陳亭妃只是為大家做更多事情的人」。

談到過去選戰，她直言自己「選一次、贏一次，愈選愈高票，感謝人民的支持」。從議員到立委，包含眷村在內的艱困票箱都能獲得支持，她認為這是因為她跨越了藍綠，靠服務贏得中間與泛藍選民。她也說，自己與國民黨立委謝龍介多年來交手，「五戰五勝，每一場都有數據、有記錄」，顯示穩固的基層實力，而目前內參民調對比謝龍介，她領先 30%。

面對外界質疑政見「不夠新」，陳亭妃強調，她的政見是賴清德、黃偉哲等市長施政的「延伸與深化」，而且8年前市長初選的市政白皮書，這8年來，蹲點37區不斷修正。「如果政見完全變，那才奇怪，因為市政是延續的、是堆疊的。」她也指出，臉書紀錄了自己 8 年來的努力，「臉書不能說謊，誰做了什麼，一目了然」。

在政策面，她端出三大科技軸，五大觀光軸、糖鐵五分車重新啟動、冷鏈整合、農漁產業加工及外銷等具體內容，強調台南不能再分溪北溪南，交通要先打通，產業才會聚集。她也承諾，若當選市長將盤點所有社會福利，「台南絕對不能是六都之末，不足的地方我會一次補足」。

針對近期罷免案與藍白合走向，陳亭妃直言，這次罷免已顯示藍白「不得不合作」的結構性趨勢，以後也會持續下去。她提醒，民進黨不能掉以輕心，特別是 2026 與 2028 連動影響，「要找回人民的感動。人民自主的力量，比動員重要。」

外界對於她是否可能脫黨參選的揣測，陳亭妃再次澄清那是「假議題」。她強調自己與黨內立委林俊憲沒有不和，如果初選勝出，第一個要拜訪的就是林俊憲，「我們是團隊」，目標一致，台南要成為2028賴總統連任的最大底氣。

她最後強調，台南 400 年從未有女性市長，而市民對女性領導者期待逐漸升高，「選民已經不想聽口水，希望看見真正的服務」。而她多年來以「妃妃姐姐」陪伴地方，不談政治、只做服務，也讓許多年輕家庭與小朋友主動支持，「這就是民進黨最需要的——重新找回人民的感動」。

