陳亭妃：民調領先對手整年氣勢如虹 鐵馬直播展現堅定勇敢

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立法委員陳亭妃今（6）日表示，多份媒體委託民調公司並正式公布的民調數字，她都持續穩定領先對手，而且整個領先態勢一直維持，並非短期刻意操作的「一波氣勢」，而是長期累積的民意信任。面對選戰，她選擇在最關鍵時刻用最直接、最堅定、最勇敢的直播方式讓人民看到最真實的陳亭妃，用鐵馬行動串連37區。

陳亭妃「行動政府・行動正能量」鐵馬行動今日進入第五天，上午於善化慶安宮集合出發，沿途鐵馬走訪安定慈安宮、新市福壽港北極殿、新化朝天宮與太子宮，下午再前往西勢廣興宮、烏竹三千宮、永康探索公園，最終抵達大灣國聖宮，完成今天善化、安定、新市、新化、永康的妃妃鐵馬串連行程，除了獲得鄉親熱情回應，也展現「人民力量大」穩健領先的民意基礎。

陳亭妃表示，真正能接受檢驗的不是口號，而是長時間累積的數據。她指出，自己沒有資源可以靠短期聲量或選前操作，只能憑藉多年來在立法院與地方奔走爭取建設，一步一腳印、苦幹實幹才能在各項民調中一路保持領先。這份成績，是對亭妃過去努力的肯定，也是對亭妃未來責任的提醒，更是2028賴總統連任的最大的底氣。

陳亭妃強調，「永遠和自己在比賽」是亭妃的座右銘，「領先」是代表責任。她會持續用「鐵馬精神」深入地方，用「女力市長」改變台南、用「行動政府」解決人民需求，用「行動正能量」讓台南更好，因為我們要共同找回台南的光榮感。

