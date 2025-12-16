陳亭妃：若有機會承擔市長責任 台南除了高科技也要發展傳產特色

立法委員陳亭妃出席於台北世貿中心舉辦的「府城鞋 × 社頭襪 跨產業合作發表會」，與台南製鞋業者、彰化社頭織襪產業一同見證地方產業跨域合作的重要時刻。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 台南傳統產業轉型邁向新階段。立法委員陳亭妃今（16）日下午出席於台北世貿中心舉辦的「府城鞋 × 社頭襪 跨產業合作發表會」，與台南製鞋業者、彰化社頭織襪產業一同見證地方產業跨域合作的重要時刻。陳亭妃表示，城市的競爭力，不能只靠單一產業或短期補助，而是要讓傳統產業有系統地升級、被看見、被信任，這正是未來市政必須承擔的責任。

陳亭妃指出，台南市鞋業公會多年來持續在台北世貿舉辦春夏與秋冬鞋展，為在地品牌爭取訂單與曝光機會，而她也長期在中央協助「府城鞋」爭取展會資源、品牌整合與產業轉型支持。她強調，府城鞋不是一個口號，而是一整個世代老師傅的技藝累積，「市政要做的，是把這些已經存在的實力，變成城市的長期優勢。」

她表示，府城鞋未來要走的方向能不是單打獨鬥，而是團體戰，藉著產業、政府與市場之間的信任關係。「今天府城鞋能與社頭襪站在一起，就是一個很清楚的訊號，未來的傳統產業，必須靠跨縣市、跨產業的合作，才能真正走出去。」

從市政角度來看，陳亭妃認為，傳統產業政策不能只停留在補助，而是要從品牌、通路、科技、人才四個面向同步布局。她指出，府城鞋從去年建立品牌之後，希望逐步導入長照概念，未來更可能延伸為輔具，這些都顯示，只要方向正確，傳產一樣可以站在產業創新的最前線。

陳亭妃強調，台南不缺產業基礎，缺的是一個願意長期陪伴產業走路的市政府。她表示，若未來有機會承擔市長責任，將高度整合中央資源與地方需求，讓傳統產業不只是能變成傳承的事業，年輕人就願意返鄉、願意投入的產業發展。

「我希望台南不只是文化古都，更是一座有特色傳統產業的城市。」陳亭妃說，當傳產能穩定接班、持續創新，城市才有底氣面對未來，也才能真正把台南的名字，帶到更大的舞台上。

