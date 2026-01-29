記者林昱孜／台南報導

民進黨台南市長提名人陳亭妃「鐵馬妃妃 Part 2」感恩行程持續加溫！29日下午車隊來到下營區，陳亭妃在下營上帝廟向玄天上帝參拜祈福後，隨即跨上鐵馬深入基層謝票。她強調政治不是口號，而是真實的陪伴，更發送特製的「鐵馬妃妃桌曆」，向鄉親喊話：「要成為台南建城400年來第一位女市長」。

陳亭妃「鐵馬感恩行」抵下營謝票：拚府城400年來第一位女市長（圖／翻攝畫面）

陳亭妃的鐵馬車隊穿梭在下營的大街小巷，展現十足親和力，這趟感恩之旅不只要騎遍台南37個行政區，更是一趟「找回信任」的旅程。陳亭妃表示，政治不是站在台上，而是要走到人民身邊，希望用最貼近土地的方式，將通過初選的感謝，親自送到每一位支持者手中。

陳亭妃強調，台南是一座有400年歷史的城市，未來更需要一位願意傾聽、能夠承擔、懂得溫度的市長。她說，順利通過初選只是責任的開始，接下來她將持續以鐵馬精神，踏實前行，將支持化為前進的力量，朝著「台南400年來第一位女市長」的目標邁進，與所有市民一起顧好台南這個家。

