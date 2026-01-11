陳亭妃「騎進市府」王世堅相挺 黃偉哲幫林俊憲催票

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市長初選民調，明(12)日開跑， 立委 陳亭妃今(11)日鐵馬行動的最後一站，騎進 台南 市政府，立委王世堅也特地南下相挺，幫忙拉票，陳亭妃則是紅了眼眶說，真的很感動，她用行動證明，自己說得到做得到；而另一位立委林俊憲車掃行程也 沒 停歇，最後一天選由關帝殿啟程，他說賴清德總統，過去多次重要選戰，都從這裡出發，台南市長黃偉哲，也來替他喊話，下午團結大會，屏東縣長周春米也會來站台，以氣勢展現黨內好人氣。

民進黨立委陳亭妃鐵馬行動，今日最終章，從元旦開始，騎遍台南37區，以行動展現想成為，女力市長的決心，最後一站騎進市政府，立法委員(民)王世堅說：「真正有能力的台南女兒，陳亭妃。」

廣告 廣告

扶龍王王世堅，特地南下相挺，說一路走來，看見陳亭妃的努力和委屈，台南要讓最強的出線，最後一刻全力幫忙拉票，立法委員(民)王世堅說：「我跟亭妃委員是20幾年的好朋友，她一個人孤伶伶的，孤軍奮戰，這我看不下去。」

立法委員(民)陳亭妃說：「用我的鐵馬精神，讓人家知道說，我說得到，做得到，我真的很感動，真的一進來的時候，說真的，我眼眶都紅了，到台上，我真的是，忍不住。」

林俊憲競選團隊說：「林俊憲，當選。」廟方人員特地送上包子和粽子，象徵「包中」，林俊憲從關帝殿啟程，他說賴清德總統，過去多次重要選戰都從這裡出發，台南市長黃偉哲，也來替他喊話。

台南市長黃偉哲說：「現在等於是考前5分鐘，要做重點複習，要回去顧電話，接電話，讓民意真正展現。」立法委員(民)林俊憲說：「我這幾天已經再把大台南，全部再跑兩遍，最後的關鍵時候，我們的重點是，民調當天晚上的守候電話。」

下午團結大會，繼續搬出名人牌相挺，屏東縣長周春米，和立委們通通出席，以氣勢展現黨內好人氣，台南市長民調初選，開跑前的最後衝刺，陳亭妃林俊憲卯足全力，希望支持民眾，讓自己有機會披袍上陣。

原始連結







更多華視新聞報導

陳亭妃騎鐵馬拚「女力市長」 林俊憲「團結大會」黃偉哲站台力挺

陳水扁喊「台南第一女市長」 陳亭妃：有信心 林俊憲：尊重

綠台南市長初選熱戰 陳亭妃打政見牌 林俊憲推美食

