陳亭妃1/1-1/11鐵馬行動 扶龍王王世堅力挺「勳章說」成信物





民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立法委員陳亭妃在1/1-1/11將啟動「女力市長·鐵馬精神」，要以行動政府·行動正能量騎到台南37區向鄉親拜託1/12、1/13、1/14用人民的力量守護電話、守護陳亭妃。

立委王世堅現身支持力挺，被外界形容為「扶龍王來了」，不僅以行動力挺，更贈送陳亭妃一枚巨大的「勳章」，因為這代表是陳亭妃從政27年來不斷被抹黑、攻擊，卻可以一路堅持到今天，在她身上的勳章。

王世堅在現場原音重現：「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。」他表示，政治路上難免遭遇誤解、委屈與攻擊，但真正走得遠的人，從來不是靠聲量，而是靠能不能承受、能不能撐住。這句話也在此刻被重新賦予意義。而「勳章說」也成為陳亭妃37區鐵馬行的共同信物。王世堅立委也特別哼了最紅神曲「從從容容 游刃有餘 實實在在 堅定挺妃」來為陳亭妃加油！

陳亭妃表示這枚「勳章」信物是人民一起走過來的見證。她坦言，自己沒有龐大的資源可以一路安排歌仔戲、兒童劇團、多場強迫遊覽車動員的大型造勢活動，更沒有謝龍介的直播助攻，「但是我有人民。」她強調，27年來人民監督著我，所有的挑戰與磨練，都是人民陪著她一步一步走過來的。

「行動政府、行動正能量。」陳亭妃宣布，自1月1日至1月11日，將橫跨台南37區進行鐵馬大串連行動，我們有APP，大家可以隨時掌握妃妃鐵馬隊的行程、亭妃的臉書、YT都會有直播，拜託大家幫忙分享，讓自己的親朋好友可以更進一步看到陳亭妃一路的用心，拜託在民調期間「守住電話、守住陳亭妃」。她表示，這趟鐵馬行，就是把過去的努力、現在的堅持，以及對未來的承諾，一次串連起來，2026年1月1日早上就從永華市政中心出發，一路到1月11日下午2:50再回到永華市政中心。

陳亭妃強調，初選是比誰真正準備好、誰能在風雨中站得住、誰能經得起考驗，不是靠抹黑攻擊，我會用勇敢的力量繼續往前走，用「女力市長·鐵馬精神」來與市民連結與約定，找回人民最真的感動。

