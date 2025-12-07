陳亭妃2天掃遍6大市場 走進最真實的台南人心





民進黨台南市長初選參選人、立委陳亭妃本週末展現強大行動力，在兩天的時間內，前往三個傳統市場與三個黃昏市場向市民問候、傾聽民意。她利用週六、週日跑行程的所有空檔，帶著團隊一步步走進市場攤位中，用最直接的方式與台南人交流，被不少攤商與婆婆媽媽直呼：「這阮亭妃啊！」

這次市場行程對陳亭妃而言，更有深刻的情感意義，第一站東菜市，是她出生、長大的地方；而鴨母寮市場更是她政治生命的起點，7 歲時第一次拿著麥克風幫父親助選，就是從這裡開始。她說，市場是我生命的一部分，也是我學會什麼叫做「民意第一」的地方。

除了童年記憶深刻的市場，陳亭妃也走入永康市場、自強黃昏市場、東區崇義市場與後甲黃昏市場，每一站都吸引大批婆婆媽媽熱情迎接，許多人看到她走來，主動握手、打氣，還有人特地端出剛煮好的食物要她品嚐，場面溫暖而熱鬧。攤商們也紛紛向她反映物價、交通、市場環境、長照與托育等民生議題，陳亭妃則細心逐一傾聽並記錄。

陳亭妃表示，市場不是造勢場所，而是最真實的民意現場。「只要走進市場，就知道市民最在意什麼。台南的每一份需求、每一個期待，都藏在這些日常裡。」她強調，未來若有機會帶領市政，市場環境改善、攤商權益、庶民經濟提升，都會列為重要施政項目。

陳亭妃競選辦公室表示，陳亭妃多年來最被市民肯定的，就是她「看得到、找得到、走得到」的行動力，這次連續兩天密集市場拜票，更凸顯她的接地氣與親和力，婆婆媽媽特別喜歡她，不是沒有原因，妃妃不只是用嘴巴講政策，而是能身體力行的人。

陳亭妃強調，市場永遠提醒她「不忘初衷」，市長不是遠距離的角色，而是要走在進人群裡、聞得到油煙、聽得見需求、看得見辛苦。她表示，未來仍會持續用行動力，把每一次與市民的接觸都當成最重要的對話。

