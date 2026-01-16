陳亭妃2.7%微距險勝林俊憲 王世堅揭出線非偶然：23年從政努力成果

民進黨立委王世堅於初選倒數前夕，曾二度前往台南與陳亭妃合體掃街拜票。（圖／周志龍攝）

民進黨台南市長初選日前落幕，立委陳亭妃順利勝出。唯一在黨內初選期間公開力挺陳亭妃的立委王世堅今（16）日表示，從過去合體掃街的過程中，便能感受到台南鄉親熱烈夾道歡迎的氛圍，也讓初選態勢相當清楚。他指出，陳亭妃此次初選成功勝出，並非偶然，而是其23年從政、深耕基層累積而來的成果。

王世堅表示，陳亭妃從政超過20年，長期深耕基層的努力，在此次初選期間的掃街行程中展露無遺。他指出，從掃街過程便能明顯感受到初選態勢，沿途民眾反應熱烈、夾道歡迎，即便天氣寒冷、風勢強勁，仍讓他留下深刻印象。

廣告 廣告

王世堅回憶，掃街當天站在皮卡車上行經多條路線，不僅街道兩旁民眾揮手致意，連樓上的住戶也展現笑容與歡迎，「那是一種誠意與熱情」。他認為，此次勝選並非偶然，而是陳亭妃長期在國會問政與地方服務累積的成果，也顯示台南市民對她的接受度與期待。

他進一步透露，掃街結束後曾私下對陳亭妃說：「妳已經通過考驗，也已經獲得勝利了。」王世堅也讚許陳亭妃的意志力，指出她在今年完成騎行518公里、走遍台南37個行政區，初選倒數期間仍持續揮手拜票、車掃造勢，重申這次勝利「絕對不是偶然」，而是23年從政努力的累積。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高鐵春節車票「1小時狂賣70萬張」 民眾超崩潰：史上最難搶

突遭追回租屋補助近5萬！她崩潰喊「比年終還多」 一票人都遇到

黑戶寶寶長大了！ 她重回台灣探訪「咪咪」曝心願：想考台灣大學