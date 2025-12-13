陳亭妃2026選台南穩了？命理師曝1情況：機率不高

政治中心／李汶臻報導

在各界持續關注2026年的「六都」選情之際，就有命理專家依據最新的地震卦象作出分析，提到台北、新北的選情並沒有特別的變卦，但提醒提前宣布參選台中市長選舉的藍委楊瓊瓔，要小心對手的「這一攻勢」；針對被綠營視為關鍵一戰的台南，命理師特別看卦象分析綠委陳亭妃、林俊憲這兩位主要競爭對手，並預言後續可能的劇本。

曾示警「柯文哲要小心」的台灣易經預言家、命理師高輔進，近來接連發文談及有關政治議題的卦象變化。11日深夜至12日清晨，高雄、台南相繼發生地震，其中高雄甚至是3連震，高輔進就在臉書發文表示「高雄台南4連震，變卦出現！注意肖鼠翻盤！」，同時也點名綠營的何志偉、林俊憲、許智傑，藍營的楊瓊瓔，恐有煮熟的鴨子飛了之虞。

針對2026年的「六都」選情變化，命理師高輔進12日認為從卦象來看，台北、新北的選情，並沒有特別的變卦需要分析，這次僅分析4都的變卦。值得一提的是，綠營長期握有執政優勢的台南，目前綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位。前總統陳水扁日前發文喊出：「陳亭妃有99.9％機率，成為台南有史以來第一位女市長」，外界解讀這番話是表態力挺立委陳亭妃；高輔進則從卦象研判，指出「兩位主要競爭對手，有老死不相往來之象」，並預言後續劇本。

陳水扁（右）日前公開喊「台南第一女市長」，被外界解讀在力挺陳亭妃（左）。（圖／民視新聞資料照、臉書@陳水扁）





他認為，林俊憲可能會先採取柔性訴求策略，接著再拋出「交換條件」進行談判，最後不排除「翻桌」。而這樣做的目的，在於爭取陳亭妃讓步。高輔進指出，陳答應的機率並不高，但由於「交換」本身就是這盤局的關鍵變數，也不排除「有可以考慮的可能性」。高輔進也提醒陳須留意，是否有「被畫餅」或被擺一道的可能。

民進黨台南初選最新民調出爐，藍委陳亭妃（中間）、林俊憲（最右）皆贏藍委謝龍介（最左）。（圖／民視新聞）





至於台中市長盧秀燕2026年任期屆滿後，接棒人選也備受矚目。民進黨已確定提名立委何欣純，國民黨資深立委楊瓊瓔也表態參選。但日前傳出藍營內部民調顯示，立法院副院長江啟臣的民調壓倒式領先楊瓊瓔，藍營恐爆「姊弟之爭」。





2026台中市長黨內初選，藍營資深立委楊瓊瓔（左）不排除強碰江啟臣（右）。（圖／民視新聞）





對此，命理師高輔進就指出，卦象顯示江啟臣的政治涉獵面何經濟實力，都明顯勝過楊瓊瓔，因此特別提醒楊，若到最後確定人選前，維持君子之爭，屆時楊須留意自身戰線深度與廣度不如江，恐有將機會拱手讓人的風險。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

