陳亭妃37區鐵馬行動深入山區 主打12年農水利治理成果 5

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導

民進黨立委陳亭妃推動的「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，今（5）日騎進台南山區，深入楠西、玉井、南化、左鎮、山上、大內等地，實地傾聽地方心聲與農民需求。

陳亭妃表示，山區長期承受極端氣候衝擊，農民最在意的並非政治口號，而是災害來臨時，政府是否真正站在第一線協助解決問題。她說，這也是自己多年來持續為山區爭取水利建設、農水路改善、水土保持與野溪治理的初衷。

陳亭妃指出，農民在發生農損時，第一時間會想到她，無論是農水路、水土保持、野溪治理或地方水利工程需要協助，農民都會主動找她反映，這是12年來她在山區與農民之間累積出的信任關係。她也提到，8年前成立的市長初選後援會，長期在地方傾聽民意，與里長、社區理事長、農會總幹事、產銷班班長等建立穩定溝通管道，並非因為選舉才進入地方，而是長期蹲點服務。

陳亭妃表示，在山區所爭取的建設經費數量龐大，難以一一列舉，但農民感受最深的，包括她成功爭取大內區抽水站建置與相關水利改善工程，有效強化排水效能，降低淹水風險。

陳亭妃指出，自己長期在立法院經濟委員會服務，山區農損問題幾乎都是她第一時間向時任農委會主委陳吉仲，以及現任農業部長陳駿季提出質詢，爭取災損補助，或立即辦理農損會勘。她強調，相關紀錄在她的Facebook官方粉絲專頁已持續12年完整呈現，也可在立法院公報中查證，無法造假，呼籲外界直接檢視各參選人過往的公開資料，就能一目瞭然。

陳亭妃表示，農民最糾結的往往是災後復原的時間差，因此她過去在質詢中持續要求簡化行政程序，讓救助或補助能夠盡速到位，減輕農民負擔。她指出，自己長期聽取農民建議並深入研究政策，如果能從民意代表的建議角色，轉換為市長的執行角色，正好可以落實多年來的建議，讓農民真正有感。

陳亭妃強調，「行動政府」不是坐在辦公室裡做決策，而是走進每一個需要被看見的角落。她表示，透過37區鐵馬行動，展現上山下海、親自傾聽的行動力，並以效率控管與中央、地方資源整合，才能真正解決長期被邊緣化的問題。

照片來源：陳亭妃團隊

