陳亭妃37區鐵馬行動 騎進六甲

立委陳亭妃「行動政府、行動正能量」鐵馬行，第三天從六甲出發。（陳亭妃服務處提供）

記者盧萍珊∕六甲報導

立委陳亭妃的「行動政府、行動正能量」三十七區鐵馬行動，四日來到六甲區，陳亭妃強調，鐵馬行動不是形式，而是實踐對人民的承諾，用最貼近土地的方式，走遍三十七區、聽見每一個聲音。

陳亭妃鐵馬行動進入第三天，一早來到六甲恆安宮，不同於以往掃街或造勢，這次鐵馬行動除一步一腳印走進各行政區，也因一款特別設計的「鐵馬妃妃旋轉勳章信物」掀起支持者熱烈討論。

陳亭妃服務處指出，這枚勳章信物源自民進黨立委王世堅曾說過的一句話：「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。」特別的是勳章的圓盤代表台南三十七區，把具有台南代表性意向的孔廟（古蹟）、黑面琵鷺（生態）、虱目魚（漁業）、文旦（農業）整個呈現在裡面，然後把鐵馬妃妃採用可旋轉的設計，象徵亭妃八年把三十七區走透透，從產業、漁業、農業、觀光、社會福利、交通、教育、體育、災害演練、警消福利、行動政府等，已經在政見發表當中向市民報告。

陳亭妃說，這枚勳章不屬於她個人，而是屬於所有一路陪伴、給她力量的市民、人民永遠是她最大後盾。凡是來參與鐵馬行動的朋友，只要在妃妃加油點現場掃描QRCode加入好友，就能獲得「妃妃勳章信物」，請隨時注意陳亭妃Facebook還有Line所公告的加油點資訊。