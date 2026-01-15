陳亭妃VS.謝龍介誰贏？Cheap曝這1人有「變態級實力」

政治中心／周孟漢報導



民進黨台南市長初選結果在今（15）日出爐，由陳亭妃獲勝，除了接下來的黨內團結之路，備受關注外，也意味著她將對決國民黨參選人謝龍介。針對這場選戰，經常透過社群談論時事的知名網紅Cheap有感而發，認為陳亭妃在台南可說是「變態級的基層實力」，並揭露自身經歷，大讚她是「無孔不入的勤奮」，並在文末預測她與謝龍介的選戰，直喊「我認為謝龍介是沒機會了」、「先恭喜媽祖婆了」。

不是選區也來聽演講！Cheap 揭陳亭妃「吸中間選民」關鍵



Cheap今（15）日透過臉書發文，分析民進黨台南市長初選由陳亭妃獲勝一事，「因為陳亭妃在台南的基層實力太強了」，甚至以「變態級的基層實力」來形容，他透露自己日前去台南永康演講，當天是周日上午，但陳亭妃身為立委，明明不是她的選區，卻特別跑來坐在台下聽10分鐘，不禁令他佩服，直喊「難怪能吸到中間選民的票」。

民進黨台南市長初選由陳亭妃（中）獲勝。（圖／民視新聞網）





跑得比誰都勤！Cheap大讚陳亭妃「1舉動」正合台南人胃口

Cheap指出，台南人都知道，陳亭妃身為3屆市議員、5連霸立委，一天好像有48小時一樣，在地方跑得比誰都勤，認為以台南人來說，就是「喜歡你在巷口聽他說話，而不是在電視上幫他講話」，大讚陳亭妃的行為可說是「無孔不入的勤奮」。

Cheap大讚陳亭妃可說是「無孔不入的勤奮」。（圖／翻攝Youtube頻道《Cheap》）





謝龍介有機會勝選？Cheap大膽預測「我認為是沒機會了」



至於與國民黨的謝龍介的選戰誰贏面較大？Cheap大膽預測「我認為謝龍介是沒機會了」，但也表示「不會只有15％那麼慘」，唯一的奇蹟，大概就是綠營分裂，但政治相當現實，民進黨不會將本命區丟掉，寫下「先恭喜媽祖婆了」，並猜測陳亭妃接下來會一一拜訪那些本來沒支持她的議員們，並將其快速整合。

Cheap大膽預測「我認為謝龍介是沒機會了」。（圖為謝龍介／民視新聞網）









