陳仁和百年+3建築紀念大展 高美館盛大開幕

高雄市立美術館《地域主義的先行者：陳仁和百年+3建築紀念大展》正式開幕，該展為紀念陳仁和百年誕辰，全方位呈現這位高雄在地傳奇建築師的生命創作歷程。展覽自即日起至明年五月十日於高美館一○四-一○五展覽室登場。(見圖)

高美館今(廿五)日說明，這次展覽藉由設計手稿檔案、完整創作年表、紀錄片、建築模型等詳盡記錄呈現，讓民眾可以深入探究陳仁和的建築世界；展場中更特別設置建築模型積木，邀請民眾親自動手組裝，透過拆解、重組的實作過程，從柱位、樓板到特色屋頂，藉由每一個組件深刻理建築結構與設計巧思，體會陳仁和如何將多元文化語彙融入建築當中。

展覽期間，亦規劃座談會、專家導覽、講座、戶外走讀等多元活動，其中戶外走讀將由專家帶領參與者走入高雄地方，親臨陳仁和的作品現場，實地感受這些建築回應高雄氣候、地景與城市紋理。從展覽連結到現場，從模型走向實體建築，完整體驗這位地域主義先行者的建築魅力，深刻理解建築作品中蘊含的地方特質與時代意義。

高美館顏名宏館長表示，該展覽能順利開幕，要感謝陳仁和建築師家屬、專業學者、策展團隊，以及長期關注建築文化的各民間單位支持；建築作為城市文化的重要載體，是探看南部在地文化脈絡的一道途徑。陳仁和為南台灣戰後建築師的重要指標人物之一，對台灣現代建築發展有著重大貢獻，然而在過去建築史論述較少著墨。自一九五一年於高雄設立「陳仁和建築事務所」後，為高雄留下眾多知名地標性建築，從早期高雄佛教堂、三信家商波浪大樓，再到後來的高雄中油宿舍、鳳山農會肉品市場、高雄扶輪公園等多件作品，這些建築見證了高雄戰後經濟起飛的現代化城市發展，更體現一位建築師如何在地方扎根、回應時代需求。這次展覽不僅呈現陳仁和橫跨近四十年之建築成果回顧，更將開啟一場探索城市建築跨世代的記憶。希望透過此展與教育推廣活動規劃，讓民眾重新認識這些日常生活的建築瑰寶，感受陳仁和在建築道路上歷久不衰的創作軌跡與精神。

策展人徐明松指出，陳仁和畢業於早稻田大學建築科，深受日本建築工學與結構構造專業訓練影響，其創作展現強烈的結構表現主義特色，更顯露戰後臺灣社會的文化交融；以高雄佛教堂為例，建築具東方牌坊形式、日式塔樓特色，與西式高塔巧妙結合，此舉突破傳統宗教建築框架，為寺廟建築現代化開創新路。另外，陳仁和也善用現今逐漸式微的「磨石子」技術，讓傳統泥作工藝為建築保留手作溫度。不僅如此，陳仁和總是回應南臺灣氣候特性，融合地域特質與突出骨架的表現性，創作出多元、充滿生命力的「日常性」建築，諸多貢獻正是臺灣建築文化尋找下一階段方向的重要指標。

《地域主義的先行者：陳仁和百年+3建築紀念大展》即日起至明年五月十日高美館一○四-一○五展出。更多展覽資訊及相關活動，敬請鎖定高美館網站公告(www.kmfa.gov.tw)，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。