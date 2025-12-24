陳仁和百年+3建築紀念大展 高美館盛大開幕

記者孫建屏／高雄報導

曾經在高雄留下許多知名建築的陳仁和，為紀念其百年誕辰，全方位呈現這位高雄在地傳奇建築師的生命創作歷程，《地域主義的先行者：陳仁和百年+3建築紀念大展》今（24）日在高雄市立美術館正式開幕，展覽不僅呈現陳仁和橫跨近40年的建築成果回顧，更開啟一場探索城市建築跨世代的記憶，展期將至2026年5月10日止。

高美館館長顏名宏表示，陳仁和為南臺灣戰後建築師的重要指標人物之一，對臺灣現代建築發展有著重大貢獻，然而在過去建築史論述較少著墨。自1951年於高雄設立「陳仁和建築事務所」後，從早期高雄佛教堂、三信家商波浪大樓，再到後來的高雄中油宿舍、鳳山農會肉品市場、高雄扶輪公園等多件作品，為高雄留下眾多知名地標性建築，這些建築見證了高雄戰後經濟起飛的現代化城市發展，更體現一位建築師如何在地方扎根、回應時代需求。

因此，希望透過此展與教育推廣活動規劃，讓民眾重新認識這些日常生活的建築瑰寶，感受陳仁和在建築道路上歷久不衰的創作軌跡與精神。

策展人徐明松指出，陳仁和畢業於早稻田大學建築科，深受日本建築工學與結構構造專業訓練影響，創作展現強烈的結構表現主義特色，更顯露戰後臺灣社會的文化交融。以高雄佛教堂為例，建築具東方牌坊形式、日式塔樓特色，與西式高塔巧妙結合，此舉突破傳統宗教建築框架，為寺廟建築現代化開創新路。

另外，陳仁和也善用現今逐漸式微的「磨石子」技術，讓傳統泥作工藝為建築保留手作溫度。徐明松說，陳仁和總是回應南臺灣氣候特性，融合地域特質與突出骨架的表現性，創作出多元、充滿生命力的「日常性」建築，諸多貢獻正是臺灣建築文化尋找下一階段方向的重要指標。

高美館說明，展覽藉由設計手稿檔案、完整創作年表、紀錄片、建築模型等詳盡記錄呈現，讓民眾可以深入探究陳仁和的建築世界。展場中更特別設置建築模型積木，邀請民眾親自動手組裝，透過拆解、重組的實作過程，從柱位、樓板到特色屋頂，藉由每一個組件深刻理建築結構與設計巧思，體會陳仁和如何將多元文化語彙融入建築當中。

展覽期間，高美館亦規劃座談會、專家導覽、講座、戶外走讀等多元活動，其中戶外走讀將由專家帶領參與者走入高雄地方，親臨陳仁和的作品現場，實地感受這些建築回應高雄氣候、地景與城市紋理。從展覽連結到現場，從模型走向實體建築，完整體驗這位地域主義先行者的建築魅力，深刻理解建築作品中蘊含的地方特質與時代意義。

《地域主義的先行者：陳仁和百年+3建築紀念大展》展覽即日起至2026年5月10日高美館104-105展出。更多展覽資訊及相關活動，敬請鎖定高美館網站公告(www.kmfa.gov.tw)，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

《地域主義的先行者：陳仁和百年+3建築紀念大展》展覽24日開幕，高雄市立美館館長顏名宏、策展人代表徐明松、陳仁和家屬代表林世敏、高雄建築師公會理事長羅必達等人出席。（高美館提供）

策展人黃瑋庭於展覽開幕後為民眾進行導覽。（高美館提供）

展覽透過建築模型，呈現陳仁和知名建築作品－三信家商波浪大樓。（高美館提供）

《地域主義的先行者：陳仁和百年+3建築紀念大展》展現在地建築師陳仁和生命創作歷程。（高美館提供）

展覽藉由設計手稿檔案、完整創作年表、紀錄片、建築模型等詳盡記錄呈現，讓民眾可以深入探究陳仁和的建築世界。（高美館提供）

