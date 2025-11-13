陳介涵×廖元宏 台北愛樂青年管弦樂團「一個俄國人在美國」挑戰拉赫四

▲陳介涵以鋼琴家的角度解析拉赫四：「第一樂章對我來說就是一部夜曲；第二樂章流露著鄉愁與對逝去青春的回望；第三樂章則是典型的拉赫式結尾——不論過程如何坎坷，最後總是要回到光明與勝利。」並現場演示了第一樂章第二主題與終樂章的開頭樂段

台北愛樂青年管弦樂團將於11月18日（星期二）晚間7點半在台北國家音樂廳舉行年度重點音樂會「一個俄國人在美國」，邀請旅歐新銳指揮廖元宏，並與曾在美國茱莉亞音樂院、俄羅斯柴科夫斯基音樂院兩大名校接受完整音樂訓練的雙料鋼琴家陳介涵，合作演出拉赫曼尼諾夫第四號鋼琴協奏曲，展開一場橫跨俄美兩大音樂文化的對話，也突顯青年音樂家對多元文化的敏銳觀照與詮釋能量。

指揮廖元宏曾獲得西班牙利里亞國際指揮⼤賽首獎、克羅埃西亞Lovro von Matačić國際指揮大賽第三名及樂團獎，並於2025年4月拿下義大利布雷西亞 Giancarlo Facchinetti指揮⼤賽銀牌、7月拿下第七屆羅馬尼亞布加勒斯特指揮大賽銀獎暨樂團獎，今年他也於第二屆俄羅斯拉赫曼尼諾夫國際指揮大賽決賽中獲得佳績，並入選第59屆法國貝桑松國際指揮大賽決賽前八強。專程從法國返台的他表示，拉赫曼尼諾夫第四號鋼琴協奏曲為音樂家旅居紐約期間，作為作曲者身份的重新啟程，這首協奏曲雖不像第二、第三號那樣立即動人，卻展現了拉赫曼尼諾夫晚期語言的深度與革新精神，是二十世紀鋼琴協奏曲曲目中獨具魅力的一頁，也是他心目中拉赫真正的巔峰之作。

負笈美國茱莉亞音樂院，又為學習拉赫作品再赴俄羅斯柴科夫斯基音樂院的鋼琴家陳介涵，曾榮獲義大利蒙諾波利國際鋼琴大賽冠軍，並被義大利樂評盛讚為「使鋼琴說話的女孩」，以兼具歐美理性與俄派抒情深度的音樂語言著稱。他在記者會上表示：「很開心能在四十歲之際與指揮廖元宏、台北愛樂青年管弦樂團首次合作，也是他從拉赫誕生150週年（2023）至今，終於演完其全本鋼琴協奏曲的里程碑。拉赫曼尼諾夫第四號鋼琴協奏曲為作曲家移居美國後的創作。在這部作品中，可以聽見拉赫曼尼諾夫曲中的傳統俄羅斯風格，悄然滲入了美國新興音樂語言的影響——爵士的節奏感、和聲語彙的擴張，彷彿是他對身處異地的情感反應與文化交融的表現。」

《一個俄國人在美國》音樂會以三部風格鮮明的作品──白遼士《羅馬狂歡節序曲》、拉赫曼尼諾夫第四號鋼琴協奏曲與伯恩斯坦《西城故事交響舞曲》，展開一場跨越地域與時代的音樂旅程。節目以戲劇張力與文化交融為主軸，從白遼士的狂歡、拉赫曼尼諾夫的流亡情懷，到伯恩斯坦的美國精神，音樂語彙在古典與現代、夢想與現實之間交錯流轉，彷彿映照當代音樂人於異鄉逐夢的心境。

台北愛樂青年管弦樂團自成立以來，一直是台灣最具活力與潛力的青年音樂團隊之一，聚集全台對古典與舞台音樂懷抱熱情的年輕演奏者。樂團長期參與各類跨界演出與創作計畫，從古典名作到現代音樂劇，展現出多元的藝術語彙與精湛的演奏實力。目前由杜黑擔任藝術總監，鄭立彬擔任樂團顧問，游家輔擔任助理指揮，並邀請陳仕杰、羅培菁、陳怡伶、莊廷義、王采綺、黃任賢、石楓鈺等國內優秀演奏家擔任駐團音樂家協助訓練。

▲台北愛樂音樂總監古育仲、鋼琴陳介涵、指揮廖元宏、執行長丁達明（由左至右）

一個俄國人在美國-鋼琴陳介涵&台北愛樂