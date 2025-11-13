陳介涵×廖元宏 台北愛樂青年管弦樂團「一個俄國人在美國」挑戰拉赫四
▲陳介涵以鋼琴家的角度解析拉赫四：「第一樂章對我來說就是一部夜曲；第二樂章流露著鄉愁與對逝去青春的回望；第三樂章則是典型的拉赫式結尾——不論過程如何坎坷，最後總是要回到光明與勝利。」並現場演示了第一樂章第二主題與終樂章的開頭樂段
台北愛樂青年管弦樂團將於11月18日（星期二）晚間7點半在台北國家音樂廳舉行年度重點音樂會「一個俄國人在美國」，邀請旅歐新銳指揮廖元宏，並與曾在美國茱莉亞音樂院、俄羅斯柴科夫斯基音樂院兩大名校接受完整音樂訓練的雙料鋼琴家陳介涵，合作演出拉赫曼尼諾夫第四號鋼琴協奏曲，展開一場橫跨俄美兩大音樂文化的對話，也突顯青年音樂家對多元文化的敏銳觀照與詮釋能量。
指揮廖元宏曾獲得西班牙利里亞國際指揮⼤賽首獎、克羅埃西亞Lovro von Matačić國際指揮大賽第三名及樂團獎，並於2025年4月拿下義大利布雷西亞 Giancarlo Facchinetti指揮⼤賽銀牌、7月拿下第七屆羅馬尼亞布加勒斯特指揮大賽銀獎暨樂團獎，今年他也於第二屆俄羅斯拉赫曼尼諾夫國際指揮大賽決賽中獲得佳績，並入選第59屆法國貝桑松國際指揮大賽決賽前八強。專程從法國返台的他表示，拉赫曼尼諾夫第四號鋼琴協奏曲為音樂家旅居紐約期間，作為作曲者身份的重新啟程，這首協奏曲雖不像第二、第三號那樣立即動人，卻展現了拉赫曼尼諾夫晚期語言的深度與革新精神，是二十世紀鋼琴協奏曲曲目中獨具魅力的一頁，也是他心目中拉赫真正的巔峰之作。
負笈美國茱莉亞音樂院，又為學習拉赫作品再赴俄羅斯柴科夫斯基音樂院的鋼琴家陳介涵，曾榮獲義大利蒙諾波利國際鋼琴大賽冠軍，並被義大利樂評盛讚為「使鋼琴說話的女孩」，以兼具歐美理性與俄派抒情深度的音樂語言著稱。他在記者會上表示：「很開心能在四十歲之際與指揮廖元宏、台北愛樂青年管弦樂團首次合作，也是他從拉赫誕生150週年（2023）至今，終於演完其全本鋼琴協奏曲的里程碑。拉赫曼尼諾夫第四號鋼琴協奏曲為作曲家移居美國後的創作。在這部作品中，可以聽見拉赫曼尼諾夫曲中的傳統俄羅斯風格，悄然滲入了美國新興音樂語言的影響——爵士的節奏感、和聲語彙的擴張，彷彿是他對身處異地的情感反應與文化交融的表現。」
《一個俄國人在美國》音樂會以三部風格鮮明的作品──白遼士《羅馬狂歡節序曲》、拉赫曼尼諾夫第四號鋼琴協奏曲與伯恩斯坦《西城故事交響舞曲》，展開一場跨越地域與時代的音樂旅程。節目以戲劇張力與文化交融為主軸，從白遼士的狂歡、拉赫曼尼諾夫的流亡情懷，到伯恩斯坦的美國精神，音樂語彙在古典與現代、夢想與現實之間交錯流轉，彷彿映照當代音樂人於異鄉逐夢的心境。
台北愛樂青年管弦樂團自成立以來，一直是台灣最具活力與潛力的青年音樂團隊之一，聚集全台對古典與舞台音樂懷抱熱情的年輕演奏者。樂團長期參與各類跨界演出與創作計畫，從古典名作到現代音樂劇，展現出多元的藝術語彙與精湛的演奏實力。目前由杜黑擔任藝術總監，鄭立彬擔任樂團顧問，游家輔擔任助理指揮，並邀請陳仕杰、羅培菁、陳怡伶、莊廷義、王采綺、黃任賢、石楓鈺等國內優秀演奏家擔任駐團音樂家協助訓練。
▲台北愛樂音樂總監古育仲、鋼琴陳介涵、指揮廖元宏、執行長丁達明（由左至右）
其他人也在看
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 20 小時前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 9 小時前
邱宇辰首度鬆口談哥哥王子、粿粿不倫戀 「語塞3秒」表情尷尬
王子邱勝翊與粿粿發生婚外情，遭范姜彥豐抖出，引起社會譁然。王子的弟弟邱宇辰，連帶的也受到不少牽連，對於近一個月的風雨，他首度打破沉默回應，語氣中盡顯無奈。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
李連杰遭傳移植心臟續命！最新影片揭現況：別執著
「功夫皇帝」李連杰今年8月突然曬出躺病床的照片，引起外界熱議，事後證實只是去做小手術，現在身體並無異狀。然而，近日傳出他接受換心手術，使健康狀態再度受到討論，日前更曬出最新影片，坦言：「當下是存在的，所以別執著。」中時新聞網 ・ 7 小時前
謝侑芯真相曝光2／自揭右手斷指原因 媽媽很自責：覺得是自己的錯！
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，甜美外貌以及惹火大尺度影片，讓她在迅速網路上積累極高人氣。然而她卻在馬來西亞猝逝身亡。她生前曾在社群平台自曝一段鮮為人知的過去，她曾提到自己無名指的斷指，其實是出身於台中一個經營鐵工廠的家庭，「黑手世家出來的九指女兒」，這段經歷不僅沒有成為她的陰影，反而成為她引以為傲的印記。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／大谷翔平1天抱4獎 愛犬成「年度最佳狗狗」！見證歷史被封3屆MVP
14日大聯盟公布MVP之際也舉辦年度頒獎典禮，最終大谷翔平1人囊括4大獎項，再加上上週獲得銀棒獎，大谷今年共獲得5項殊榮，值得注意的是這已經是他連續3年完成這項壯舉，而這3年大谷都是在愛犬Decoy陪同下創造歷史。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 1 天前
突拋震撼彈！蕭敬騰宣布今年留台跨年鬆口「關鍵主因」：失去很多
由三立電視及群健電視聯合製播、已經連續5年奪下跨年晚會網路流量冠軍的台中水湳跨年晚會，今年打出「全A咖」重量級卡司，首波公布將陪伴現場與電視、網路觀眾一起倒數送走2025的壓軸嘉賓，是相隔5年在台灣跨年的金曲歌王蕭敬騰！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
許瑋甯拎「香奈兒25包」出國！比經典包還熱門，喜歡到一次包2色
許瑋甯迎來兒子出生後，積極營業，作為香奈兒品牌大使的她，更是受邀出席品牌在新加坡新加坡的活動，身上側背的香奈兒包包，正是這一年來話題度最高的CHANEL 25迷你包！ 延伸閱讀： 專訪｜許瑋甯女人我最大 ・ 8 小時前
錄影前被迫繳交3000元！王仁甫開嗆製作單位
王仁甫在本週日（16日）最新一集的中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》，與主持群以及王宇婕、紀言愷、Amanda、阿樂、維尼等嘉賓前往台東錄影。未料一開場，製作人竟要每位藝人繳交現金3千元，還沒領通告費反要先掏出錢，讓全場傻眼，前所未見的玩法讓王仁甫氣喊：「太過分！沒吃到東西還要自己掏腰包，這是雙重打擊吧。」中時新聞網 ・ 4 小時前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
范姜離婚賠償金多少合理？ 前輩陳美鳳說話了
近期粿王不倫戀遭范姜彥豐求取賠償金，當年她花四年打跨海離婚官司，還付出千萬和解金，身心俱疲，今被問到范姜堅持求償一事，她頗能理解說：「當事人可以能會覺得要安撫心裡的感受，不是這樣就算了，希望實質上懲罰對方，或者對方代價。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
昔傳婚變淨身出戶！陳隨意出面首公開「真實身家數字」 婚姻現況曝
自《大學生了沒》出道的演員余思達，在本週主題「踏入去窞落去拔袂起」直言自己這一生最錯誤的決定，就是結婚，大肆抱怨3年老婆牟韻潔，「都說要顧好男人就是要顧好他的胃，這一點我老婆做得很好，但她是顧人怨的顧！」他說，老婆買菜、料理都很認真，但煮出來的菜也是認真的難吃，「我從一開始的怕，到現在已經開始期待，想知道她今天能夠煮到多難吃。當然，她從來沒有讓我失望過」，惹得眾人大笑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
五分埔千金生了！陳奕升格人父喜迎愛女 曬照報平安「1113母女均安」
陳奕在Instagram上傳一張牽著老婆手的照片，寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，並標記妻子的帳號，證實女兒平安誕生，母女健康無虞。紀曦晨同步轉發老公的限時動態，寫下「3470」，疑似為暗示女兒的出生體重。兩人自2024年以結婚為前提交往，感情進展迅速。在陳奕製作的戲劇...CTWANT ・ 11 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前