陳仙梅減齡演出挨轟 花十多萬醫美維修

陳仙梅透露花十多萬醫美減齡。

八點檔女星陳仙梅今（22日）現身民視《豆腐媽媽》記者會，50歲的她演媽多年，這次在新戲要叫自己小兩歲的演員潘奕如「媽媽」，不諱言演員名單出來後在網路上被攻擊，「說我塞了多少錢，剛開始真的沒辦法接受。」她為此花了十多萬醫美並且積極瘦身，無奈說：「我盡力了！」

陳仙梅其實和潘奕如年紀沒有差太多，但陳仙梅已是兩個孩子的媽，早已習慣演長輩，但此番製作單位角色安排，讓她遭到謾罵，還被導演馮凱嫌棄太胖，她積極瘦身，今天更以性感鏤空黑色禮服現身，充滿魅力。

廣告 廣告

只是對於母女關係的建立，陳仙梅一開始的確頭痛，對手演員潘奕如建議做事前功課，每天母女互相問安，讓彼此熟悉。陳仙梅說，現場拍攝時劇本台詞常全改、壓力很大，有一場戲她自認完全勝任不來，覺得自己很糟，平常不太NG，那兩週心情很不好，在家暴哭。」

陳仙梅今以鏤空禮服性感現身。

陳仙梅降齡演出，也有觀眾罵「怎麼會找陳仙梅，沒有其他演員嗎？」今年50歲的她，演苦旦多年，被問到會否有容貌焦慮？她坦言，「會有一點，平常我連化妝水都不擦，這次事前去做醫美，第一次去打電波，十幾萬起跳，我只能盡力，其他不管不看不聽。」

洪都拉斯說，「看網路留言、觀眾罵聲，當成做功德，也有人罵我一天到晚上節目，這時內心就會覺得是別台派來的，希望他過得好一點。」他說，很想把網路酸民集合起來聊一聊，「到底為什麼這麼不開心？要怎樣才會開心。」可惜他們都不會現身。

洪都拉斯是《豆腐媽媽》靈魂人物。

被認為是綜藝咖的洪都拉斯，在戲裡也有不少即興演出，被問到會否出席私交甚篤的陳漢典和Lulu婚禮？他笑說，一定會，當年從陳漢典大學來選秀就一路認識到現在，都保持聯絡，覺得他不鬧緋聞一步一腳印，很有諧星天份，只是沒有事先告知他婚訊，還是看新聞才知道大喜事，為此陳漢典還親自道歉。

演員潘奕如（中）外型年輕，在《豆腐媽媽》飾演陳仙梅的媽媽。

民視《豆腐媽媽》今主要卡司也正式亮相，強大陣容橫跨實力派與新生代，萬家豆腐坊的謝瓊煖、洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、李運慶、曾子益、曾智希、宮美樂、馬國弼；豪門世家的吳皓昇、李沛綾、潘奕如、王晴、羅子惟以及吳鈴山、張倩、曾智希、郭忠祐；實力派演員王耿豪、范瑞君、胡鴻達、吳政澔、黃尚禾等人。

《豆腐媽媽》集結范瑞君王耿豪等許多硬底子演員。

更多鏡週刊報導

曾演《與惡》殺人犯母親 謝瓊煖被問中山站無差別殺人事件說話了

《寶島西米樂 守護》盧彥澤曖昧互動 浪漫情節成街坊八卦

劉書宏濕身激情女星 「那天真的蠻硬的」