陳仙梅為戲做醫美！洪都拉斯遭酸「沒人了嗎」霸氣回應 鬆口出席陳漢典婚禮
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導
民視8點檔接檔熱播冠軍《好運來》的年度壓軸大戲《豆腐媽媽》，於今（22） 日舉辦盛大首映記者會，現場星光熠熠。演員洪都拉斯、謝瓊煖、曾子益、陳仙梅 、馬國弼、黃尚禾、范瑞君等人都盛裝出席。
女星陳仙梅透露，此次為戲除全力配合馮凱導演對戲感的高標準要求，甚至自掏腰包購入醫美導入儀維持鏡頭狀態。她坦言，導演常在現場臨時改台詞，壓力大到一度因頻頻NG而自我懷疑，回家崩潰落淚，但仍力挺導演，認為這樣的要求能讓年輕觀眾透過8點檔，重新認識正統又優美的台語俚語，「辛苦，但很值得。」至於曾子益則為戲考取重機駕照並購入二手車，沒想到拿到駕照才短短3天，就載著宮美樂從桃園大溪一路騎回林口攝影棚老婆聽聞後更驚呼：「宮美樂怎麼那麼勇敢！」曾子益說劇中被他載過的曾智希，在下車瞬間嚇到差點想動手。
金鐘視后范瑞君則在劇中化身「護子狂魔」，飾演無條件挺小孩的媽媽角色，她分享私下與兩個女兒相處如朋友，對孩子始終只有包容與支持，希望大家看戲就會知道他的用心良苦。而萬家豆腐的老闆洪都拉斯則笑稱，自己在片場話多到被導演虧像「更年期」，對於外界酸民質疑，「沒人了嗎？」，他也一笑置之，霸氣回應：「就當作積功德。」
此外，由於陳漢典與Lulu即將舉辦婚禮，洪都拉斯表示，陳漢典有親自邀請他，而他也會出席，至於紅包他則反將問題丟給對方，開玩笑說：「我看他怎麼厚臉皮，我就把球丟給他。」聊到與陳漢典間的緣分，兩人是在2003年認識，從對方念大學、參加選秀拿到關軍到一起參與節目，「所以他的成長我看得很清楚。」更稱讚陳漢典有諧星的本質，在台上總是發揮得淋漓盡致。
◎《FTNN新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！
檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118
教育部反霸凌投訴專線: 1953。
