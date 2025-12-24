四季線上／韋冠宇 報導

民視最新八點檔《豆腐媽媽》上映後叫好叫座，不僅收視開紅盤，討論熱度更是爆棚，角色之間擦出的火花精采絕倫，讓人相當期待後續發展；陳仙梅飾演的主要角色之一「嘉蓮」在第一集的戲分就令人印象深刻，甚至有網友猜測之後走向，陳仙梅幽默回應，也呼籲繼續關注劇情。

《豆腐媽媽》劇情以萬家為主軸，共同做豆腐為家人日常生活，而身為長媳的嘉蓮則別有心思，並且在工作上出了大包，險些害家人慘賠大筆金額，此外也數度與有美（王晴 飾）針鋒相對，便在和諧的萬家人當中略顯格格不入。

陳仙梅遭疑《豆腐媽媽》演出反派？網猜日後黑化她認了：是「討厭鬼」！

網友依照目前劇情，判斷嘉蓮以後「肯定會黑化」成為反派，陳仙梅對此回應這個角色「像平常身邊出現的討厭鬼😄」，並暗示接下來還會同樣討人厭，至於是否真如預測變成反派，就讓觀眾自行在劇中觀看真相了。

圖片來源／民視八點檔 FB粉專

📣【民視頻道】20：00《豆腐媽媽》全台首播📣

