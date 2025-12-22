陳仙梅降齡回歸8點檔 砸10萬做醫美

陳仙梅全力配合導演對戲感的高標準要求。民視提供



陳仙梅昨（12╱22）穿黑色透視裝火辣出席《豆腐媽媽》首映記者會，50歲的她竟比劇中媽媽潘奕如大3歲，為此還被網友酸到底「塞了多少錢」，她坦言有「容貌焦慮」，為了角色還砸10萬元做醫美。

睽違8點檔2年多，陳仙梅全力配合導演馮凱對戲感的高標準要求，她坦言導演常在現場臨時改台詞，讓她壓力大到一度因頻頻 NG 而自我懷疑，回家還崩潰落淚，但她認為這樣的要求能讓年輕觀眾重新認識正統又優美的台語俚語，「辛苦，但很值得」。

廣告 廣告

《豆腐媽媽》首映記者會。民視提供

范瑞君劇中化身「護子狂魔」，飾演無條件挺小孩的媽媽角色，她分享私下與2個女兒相處如朋友，對孩子始終只有包容與支持，希望大家看戲就會知道她的用心良苦。飾演萬家豆腐老闆的洪都拉斯則笑稱在片場話多到被導演虧像「更年期」，對於酸民質疑「沒人了嗎」的聲音，他也一笑置之，霸氣回：「就當作積功德。」

更多太報報導

陳意涵蹲監獄收去霉氣海鹽 竟沾水煮蛋吃被鍾欣凌虧「ㄎㄧㄤ妹」

阿信上海踩空摔落舞台 F3衝下台救援

炎亞綸墊高山根認容貌焦慮 驚被警告恐成納美人