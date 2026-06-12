四季線上/林佩玟報導

實力派女神陳仙梅這次在民視八點檔《豆腐媽媽》首度挑戰反派惡女「杜嘉蓮」，讓全台觀眾看得牙癢癢，從開播至今引來鋪天蓋地的連連罵聲！不過，當網友們一邊氣得拍桌，同時也忍不住讚賞陳仙梅那張力十足的精湛演技。

陳仙梅《豆腐媽媽》排戲「嘴巴動不停」被抓包！自揭片場小秘密：背後原因超暖心

而近日陳仙梅突PO影片，公開她藏在片場的趣味小秘密，在排戲時可以看到她嘴巴一直神祕地動個不停，到底是在咀嚼什麼呢？原來陳仙梅拍戲時，嘴裡一直習慣含著「口香糖」！她透露因劇中有很多情緒激昂、需要對著其他演員破口大罵的激烈橋段，兩人往往會靠得非常近。雖然她拍戲期間會盡量不吃大蒜或辛香料，但仍時時刻刻擔心自己的口氣會不小心影響到對手戲演員。因此，她的隨身包包裡永遠都準備口香糖，這份體貼同劇演員的細心令人讚賞。

廣告 廣告

陳仙梅《豆腐媽媽》排戲「嘴巴動不停」被抓包！自揭片場小秘密：背後原因超暖心

陳仙梅《豆腐媽媽》排戲「嘴巴動不停」被抓包！自揭片場小秘密：背後原因超暖心

最讓人佩服的是，陳仙梅竟然練就了一身「特異功能」！她笑稱，自己在正式開拍演戲時，會神不知鬼不覺地把口香糖完美藏在「舌頭下方」。厲害的是，無論是吵架飆戲還是背大段台詞，她的發音咬字完全不受影響，依舊清晰有力。這項高難度的隱藏技能瞞天過海，到現在甚至連現場盯螢幕的導播都完全沒發現！

陳仙梅《豆腐媽媽》排戲「嘴巴動不停」被抓包！自揭片場小秘密：背後原因超暖心

陳仙梅最後也調皮地開玩笑說，這個隱藏許久的片場小秘密終於公開，自己其實也很驚慌，超怕影片放出來之後被導播抓包。這樣戲裡壞到人人喊打、戲外卻貼心又幽默的反差萌，也讓粉絲們大呼「仙梅姐真的太可愛了！」

【看更多】

《豆腐媽媽》將縮播一小時！陳仙梅樂看「雙八點檔」：像得到暑假

羅子惟回歸《豆腐媽媽》3天定裝即開拍！自曝接到進組通知：完全傻住

蘇晏霈節目中Call out羅子惟！黃尚禾驚吐「這一句」遭網抓包：勝玲CP有貓膩

【追好劇】八點檔《豆腐媽媽》第116集｜惡蓮來亂萬家





更多四季線上報導

56歲梁佑南「靠這招」練出超辣S腰！陳仙梅跟進挑戰...卻崩潰喊救命

《豆腐媽媽》陳仙梅瘦到網驚呆！曝光老公親備「超狂減脂便當」：這樣吃絕對瘦

《豆腐媽媽》女神變補教名師？陳仙梅「戲裡背劇本、戲外教數學」網笑：教小孩比演戲還累