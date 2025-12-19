陳以信主張市圖增購200萬本書

前立委陳以信指出，若當選，將採購兩百萬本新書與資料，讓台南每人擁書量至六都第一。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南長期被視為文化首都，市民普遍重視教育與閱讀，然市立圖書館藏書量在六都排名相對後段。爭取台南市長寶座的前立委陳以信十九日主張，若當選，將為台南市立圖書館新增採購兩百萬本新書與資料，全面擴充館藏，目標讓台南「每人擁書量」提升至六都第一，此帶動閱讀風氣，打造更重視閱讀文化的城市。

陳以信說，台南市公共閱讀資源仍有提升空間，依目前市圖藏書或資料總量約五五０萬冊估算，台南平均每人擁書量約二點九六冊，低於台北三點八一冊、六都排名第四。若當選市長，將推動市圖新增購置兩百萬本新書或資料，讓館藏更完整、熱門書等待時間縮短，並強化親子共讀、青少年閱讀及終身學習等資源，讓市民不分年齡，都能更便利取得公共閱讀服務。

他強調，城市競爭力不只看道路與硬體建設，也要看知識、文化與下一代學習機會；「台南要拚經濟，也要拚閱讀；要拚產業，更要拚人才」，希望透過擴充館藏，讓閱讀成為台南最重要城市日常之一。