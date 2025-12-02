陳以信倡長照時間銀行

前立委陳以信若當選市長，將推動「台南長照時間銀行」，鼓勵退休者投入長照志工服務。（陳以信提供）

記者林雪娟∕台南報導

台灣邁向高齡化社會，有意爭取國民黨提名台南市長的前立委陳以信主張由市府成立「台南長照時間銀行」，系統化推動退休人士投入長照志工服務，因應台南長照人力持續短缺的問題。

陳以信表示，台南少子化趨勢明顯，老年人口占比持續攀升，正快速邁入超高齡社會，許多家庭面臨父母年紀漸長，需要陪伴、就醫或日常照護等需求，但子女須兼顧工作，無法長時間請假照顧，長照需求持續增加，專業長照人力卻難以跟上。

若當選市長，將成立公辦「台南長照時間銀行」，鼓勵退休者轉任長照志工，提供簡易型、非醫療服務，包括陪伴、送餐、代購、陪醫、量血壓及電話關懷等。服務多久，即可累積多少長照點數，日後本人、配偶、父母若需長照協助可兌換相應時數。

陳以信表示，時間銀行制度優點是，無須大量預算即可擴大服務能量，只要完善管理，包括服務媒合、能力認證、志工保險、教育訓練及點數紀錄等，就能讓退休人口成為長照系統的重要補充力量。而退休者參與公益可保持身心活躍、延緩失能並減少孤單，有助建立「老有所用」的社會文化，並可減輕家庭照顧者負擔，改善偏鄉地區長照資源相對不足情形；這項制度國外行之有年，新北市、民團也試辦，導入後，台南能成為更有溫度、人情味的長照友善城市。