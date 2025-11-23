陳以信公車廣告上路 號召支持者助攻「改變台南」

陳以信的公車廣告開始上路。(記者翁順利攝)

記者翁順利／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的陳以信，推出「改變台南」公車廣告正式上路，二十三日透過臉書粉絲專頁發布，並號召臉友和支持者廣為宣傳，將有精緻禮物相贈。

陳以信指出，由於經費有限，目前廣告公車只走 府城客運一零一、七、一四、一八等四條路線，希望臉友們如果在路上看到他的公車廣告，歡迎與廣告自拍並將相片在個人臉書發布，只要發布相片中有本人與公車廣告同框，並將臉書連結貼在這篇臉書的回覆欄

然後私訊地址給他，服務處就會寄贈 「好室喵」 的學童椅手機座 一個，數量兩百份送完為止喔！

另外，陳以信也表示，誠徵各界贊助免費廣告看板，如果民眾願意提供免費懸掛戶外廣告看板或免費店內張貼海報的地方，也請私訊給他，服務處會保持聯繫，如果能懸掛或張貼，將致贈以信親筆簽名著作一本。