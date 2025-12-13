陳以信出新書 以AI重塑台南城市治理古都變AI新城

陳以信今日舉辦新書發表會，他以共同作者身分將出版新書《以AI重塑城市（Reshaping Cities with AI）》。他說明書中主張與未來市政願景，強調要把人工智慧從「口號」落實為市政日常工具。 圖：陳以信服務處提供

[Newtalk新聞] 爭取國民黨提名參選台南市長前立委陳以信今（13）日舉辦新書發表會，他以共同作者身分將出版新書《以AI重塑城市（Reshaping Cities with AI）》。他說明書中主張與未來市政願景，強調要把人工智慧從「口號」落實為市政日常工具。

陳以信表示，AI正在快速改變全球治理模式，城市競爭力不再只比硬體建設，更關鍵在於政府能否用新工具提升行政效率、改善公共服務體驗，同時守住資料安全、隱私與公平正義等公共價值；新書以「能落地、可問責」為核心，盼提供地方政府導入AI的行動架構與路線。

陳以信指出，《以AI重塑城市》以市政治理與服務、城市規劃與基礎建設、交通運輸、環境資源與永續、公衛社福、公共安全與韌性等六大面向為章節主軸，讓各局處可依職掌盤點可優先試辦的應用場景，逐步建立跨局處協作與可衡量的治理指標，避免過去智慧城市常見的「只重技術、忽略治理」問題。

他說，書中也提出「負責任AI」觀念，主張導入前先建立可監督的流程與風險控管機制，包括資料治理、偏誤風險、人工覆核與問責架構等，避免「先上線、後補課」造成公部門信任受損；並引用國際城市案例，整理市民服務專線分流、多語翻譯與系統現代化等第一線需求，作為地方政府可快速驗證成效的切入點。

陳以信表示，發表會將進一步說明AI如何在交通治理、公共服務與城市競爭力上帶來具體改善，並分享他對台南推動AI治理的初步方向，包括以可衡量的績效管理與透明的治理架構，讓市民看得到改變、也能監督成果。

