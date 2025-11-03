陳以信喊蓋摩天輪 黃偉哲：須視可行性

立法院長韓國瑜在民國107年參選高雄市長時曾提出「愛情摩天輪」政見引爆話題，國民黨台南市長參選人陳以信3日提出相似政見，要在台南市安平港打造「台南摩天輪」，串聯港市的觀光與產業經濟。同黨市長參選人之一的謝龍介表達尊重，市長黃偉哲則強調浪漫政見應先檢視可行性。

陳以信昨重提韓國瑜的摩天輪夢想，認為可在台南安平港興建摩天輪，帶動安平老街、林默娘公園、億載金城與遊艇碼頭串聯，形成海港夜市、音樂演奏等夜間活動核心的「港區觀光廊帶」。

謝龍介對摩天輪政見表達尊重與樂見增進台南福祉的主張，強調選舉不只競爭，也是集思廣益的機會。

黃偉哲認為，政見固然可以浪漫，仍應回歸檢視法規、土地與財務的可行性。他附帶說明安平「大月牙灣」區域都市計畫的建築高度不得超過10.5公尺，主要用途為休閒遊憩及水域運動服務設施，但摩天輪屬50公尺以上的大型結構物，明顯不符現行土地使用規範。

爭取民進黨台南市長提名的立委陳亭妃昨提出體育政策藍圖，強調要分級強化選手的訓練環境及退休工作安排，強調將以完整支持計畫來挺運動選手，包括加強體育選手分級訓練、國家隊選手營養金的增加、保障國手工作未來，建立光榮感的獎金制度。

同黨立委林俊憲上周五（10月31日）起推出「懷舊音樂暨反詐騙宣導活動」，結合音樂、戲劇與宣導，讓民眾在輕鬆氛圍中學習識詐、遠離受騙，本周五（7日）為最後一場，希望透過寓教於樂的方式，讓民眾在歡笑與音樂中自然吸收防詐觀念，「守住荷包，也守住幸福」。