陳以信喊「一區一座公立泳池」 網友反應曝：比摩天輪好

陳以信7日宣布第10項政見，主張在台南推動「一區一座公立游泳池」。(摘自陳以信臉書／曹婷婷台南傳真)

爭取國民黨提名台南市長參選人的前立委陳以信7日宣布第10項政見，主張在台南推動「一區一座公立游泳池」，透過公營或公設民營模式，讓每一區都能擁有可兼具教學與休閒的現代化泳池。網友反應兩極，認同者認為「這比摩天輪好多了」，但也有網友喊「是在畫餅嗎？」

熱愛游泳的陳以信表示，他平時每周都會游泳，出國也會利用時間參觀當地泳池設施。他回憶，擔任總統府發言人期間，曾在尼加拉瓜陪同馬英九總統晨泳，這段經驗令他印象深刻。「回到台南居住後，我常利用工作之餘游泳，但發現要找到符合國際標準、全年開放且價格親民的公立泳池並不容易。」

陳以信指出，他調查後發現，台南37個行政區中，目前僅13處公立開放游泳池（其中3處為開放校園泳池），換言之，仍有25區完全沒有公立泳池。相較之下，台北市有68座公營或公設民營泳池，12個行政區平均每區5.6座；新北市有61座，平均每區2.1座，然而，台南平均每區只有0.35座，顯示城市在體育設施上的落差相當嚴重。

他也提到，台南上月才誕生首面全運會游泳金牌，12歲麻豆小將何康婗在女子200公尺蛙式奪金，這是台南自1995年以來首度摘金。陳以信說，若當選市長，將推動「一區一座公立游泳池」政策，改善市民運動環境，希望讓每位台南孩子都能安全學會游泳，也讓台南能培育出更多像何康婗一樣的明日之星。

