陳以信宣布停止爭取黨內提名 未來一年全力協助謝龍介

前立委陳以信22日宣布，即日起停止爭取黨內提名的動作。（圖／翻攝自陳以信臉書）

2026縣市長大選在即，前立委陳以信日前宣布投入國民黨台南市長初選，與身為同黨黨部主委的立委謝龍介展開角逐。然而，陳以信今（22）日下午舉行記者會，指出因黨中央內參式民調顯示謝龍介仍是最強候選人，因此他即日起停止爭取黨內提名的動作，並會在未來一年選舉過程中，協助龍介兄贏得勝選。

陳以信今日發布三點退選聲明指出：第一、經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是本黨最強候選人，他願意接受民調結果；第二、鄭麗文主席已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福龍介兄獲得提名，並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助龍介兄贏得勝選。

陳以信續指，第三，參選過程中秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，他已證明確實做到。他所提出四十項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，願意提供龍介兄考慮採納。下個月會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，他個人也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會。

陳以信強調，感謝這段期間許多市民朋友的支持與期待，雖然這次未能代表國民黨參選，但呼籲所有支持他的市民朋友，都能將對他的支持完全轉化給代表國民黨參選的謝龍介，「只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南，各位同志各位好友，改變尚未成功，繼續努力。」

