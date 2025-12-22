陳以信宣布退出台南市長初選！謝龍介喊「敬佩」：未來會攜手團結

記者詹宜庭／台北報導

謝龍介回應陳以信退選。（圖／翻攝畫面）

國民黨前立委陳以信今（22日）中午突然宣布，停止爭取黨內2026台南市長提名。對此，謝龍介下午受訪表示，當民進黨初選打得風風火火當中，確實也是讓台南的鄉親對國民黨有更多關注，也做出了貢獻，「我個人也對他很敬佩」，彼此未來會攜手團結，迎向最後的終戰。

針對陳以信宣布退選一事，謝龍介表示，他很感謝陳以信這段期間的投入，當民進黨初選打得風風火火當中，確實也是讓台南的鄉親對國民黨有更多關注，也做出了貢獻，「我個人也對他很敬佩」，彼此未來會攜手團結，迎向最後的終戰。民進黨已經在台南執政32年，鄉親不斷想要改變，雖然是很艱苦的選戰，但他會團結所有的一切可以團結的力量，迎向未來的勝利。

廣告 廣告

另對是否已與陳以信通話？謝龍介說，目前尚未通話，因為他剛從直播現場趕來，稍後才會致電。他也提到，陳以信提出的一些政見受到部分鄉親肯定，若有可行性，他會納入未來市政的重要建設目標。

談到內參民調，謝龍介表示，自己沒有接觸到相關資料，該民調是由黨中央進行的。他直到今日早上才得知陳以信將召開記者會，並在中午才確認退選結果。至於是否接到黨主席鄭麗文來電？謝龍介則透露，黨秘書長李乾龍有與他聯繫，並表示將陪同陳以信出席記者會，感謝秘書長的努力，黨主席與秘書長為整合及內參民調投入諸多心力。他也強調，台南是總統賴清德的本命區，因此自己一定會全力以赴，爭取勝利。

更多三立新聞網報導

內參民調落後！陳以信宣布退出台南市長初選：將協助謝龍介贏得勝選

內外夾攻！謝龍介民調下滑 陳以信酸：看到天花板

不只摩天輪！跟謝龍介PK初選 陳以信再拋政見：草山熱氣球帶你到月球

台南市長最新民調：陳亭妃、林俊憲「對決謝龍介」結果出爐：她大贏13%

