陳以信宣布退出藍營台南市長初選 林俊憲分析：國民黨怕的就是民進黨團結

國民黨立委陳以信先前才宣布將投入黨內台南市長初選，沒想到他今（22）日宣布退選。對此，正在參與民進黨內台南市長初選的民進黨立委林俊憲今天說，「國民黨不怕民進黨任何人，怕的就是民進黨團結，所以國民黨自己趕快先整合」。

對於陳以信退選一事，林俊憲今天分析，這對明年2026縣市長大選的意義在於，國民黨不怕民進黨任何人，怕的就是民進黨團結，所以國民黨自己趕快先整合。

林俊憲也說，「目前只有林俊憲出線代表民進黨，我才可以整合整個民進黨」。他認為，現在所有民進黨議員和立委幾乎都是新台南隊的成員，民進黨一團結在台南就一定會贏，因為民進黨確實在過去執政台南的這段期間，讓整個台南市完全不一樣，包含台南的經濟成長、各項建設。

林俊憲還強調，尤其在未來更多的建設會投入到台南，更需要一位能夠地方跟中央最能搭配的一位市長，「只有林俊憲才可以擔任中央跟地方最好的橋樑，只有林俊憲可以團結民進黨，打贏2026年的市長大選」。

