陳以信宣布退藍營台南市長初選 林俊憲喊話了

國民黨前立委陳以信，原先想爭取黨內提名角逐2026年台南市長，但他今（22）日下午則宣布，即日起停止爭取黨內提名的動作，也透露在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助不分區藍委謝龍介贏得勝選。對此，正在參與民進黨內台南市長初選的綠委林俊憲，稍早也回應了！





針對陳以信今日下午宣布退選，林俊憲分析，這對明年2026縣市長大選的意義在於，國民黨不怕民進黨任何人，怕的就是民進黨團結，所以國民黨也自己趕快先整合。



「目前只有林俊憲出線代表民進黨，我才可以整合整個民進黨」，林俊憲表示，現在所有民進黨議員和立委幾乎都是新台南隊的成員，只要民進黨一團結在台南就一定會贏，因為民進黨確實在過去執政這段期間，讓整個台南市完全不一樣，包含台南的經濟成長及各項建設。

同時，林俊憲強調，尤其在未來更多的建設會投入到台南，更需要一位能夠地方跟中央最能搭配的市長，「只有林俊憲才可以擔任中央跟地方最好的橋樑」。





民進黨內台南市長初選，確定由林俊憲對決綠委陳亭妃，並在明年（2026）1月12日至17日進行初選民調，將決定由誰披綠袍挑戰市長大位；至於國民黨方面應陳以信宣布退出黨內初選，因此幾乎篤定是謝龍介代表藍營角逐地方諸侯。

