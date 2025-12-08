陳以信拋防水政見 規劃四年新建百公里雨水下水道

前立委陳以信拋防水政見 ，四年新建雨水下水道一百公里 ，拚九成實施率。（陳以信提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南雨水下水道建設總長度居全台最長，每年清淤長度也維持逾百公里，但若以「建設幹線總長度占規劃幹線總長度」計算整體實施率，台南在六都中排名倒數第二。爭取國民黨台南市長提名的前立委陳以信八日拋出防水政見，四年新建雨水下水道一百公里，並拚九成實施率。

陳以信說，受氣候影響，近年常見強降雨，對排水系統造成壓力，台南雨後常見街道積水，市區也曾出現地下道淹水較深、汽機車一度無法通行狀況，因素恐包括淤積、管徑不足及系統骨架不完整，他認為原因出在排水骨架不完整，導致強降雨時，在部分地區形成瓶頸。

廣告 廣告

台南下水道建設實施率，台南約七成八八，低於全國平均的八成，目前台南雨水下水道規劃目標總長度約九三八公里，已完成建設總長度約七三七公里；自一０九年起，累積新增建設長度有限，五年增加僅百分之一。陳以信引用審計部一一二年報告指出，鹽水、關廟、北門、永康、六甲、安南等地建設實施率未達六成，凸顯區域落差與系統骨架仍有待補強。

若當選市長，陳以信表示，將以「高風險地區優先、瓶頸段優先、人口密集區優先」為原則，系統性補足缺口、打通斷點、擴充容量，提升台南防汛韌性，讓市民面對大雨時更安心。