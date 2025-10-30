陳以信拚藍南市初選！拋「找小黃司機改善交通」讓網笑了

政治中心／綜合報導

隨著2026縣市長選舉時間靠近，藍綠各陣營初選競爭也提前開打。日前公開宣布將爭取國民黨台南市長提名的前藍委陳以信，陸續在社群上公布政策主張。不過，他先前拋出要請台南計程車司機擔任「市長交通特使」，認為能透過小黃司機解決台南交通問題，卻引來不少網友反對，直言「你選不上啦」。

陳以信在臉書發表政見指出，回台南這幾年每天自己開車，發現台南路上交通問題實在很嚴重，不僅每天上下班大塞車，路上車禍也特別多，幾乎每兩三天都能看到路旁有車禍！他強調，起初以為是用路人不注意，或是用路習慣不好，但久了發現，如果同一個地方老是發生車禍，或同一種類型的車禍經常發生，那可能是制度規則出現問題，或是路上交通號誌設計有問題。

陳以信認為，計程車司機是在地最有實戰經驗的用路人。（圖／民視新聞資料照）





他主張，未來若當選台南市長，將邀請每天奔馳在城市裡的職業駕駛擔任「市長交通特使」，由計程車、公車、貨車司機、外送員、物流騎士與機車族等十位代表組成「市長交通特使團」，讓他們提出具體建議。他進一步說：「我特別相信計程車司機能改善交通，因為他們每天看見台南最真實的交通現況，他們知道哪裡燈號太短、哪個路口最危險、哪條路總是壅塞。他們不是坐在市府辦公室裡的理論專家，而是最了解這座城市呼吸節奏的實戰專家。」

陳以信主張自己若當選，將邀計程車司機提供改善交通意見。（圖／翻攝陳以信臉書）

不過，這樣的構想似乎無法讓當地民眾買單，多數網友認為：「請鬼拿藥單的最佳典範」、「絕大部分交通問題都是這些人造成，你確定要找他們當你的特使？」「iPhone使用者當設計師？病人自己開藥？使用者的想法很重要，但具體建議不是甩鍋給使用者」、「可以了！別再亂了」、「笑死，沒看過這麼報復社會的政見」、「別鬧了好嗎」。









