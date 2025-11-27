陳以信推公停身障車位多1格

有意參選台南市長的前立委陳以信，主張台南市每座公共停車場都增設一格身心障礙者專用停車位。 （陳以信提供）

記者林雪娟∕台南報導

爭取國民黨提名台南市長參選人陳以信二十七日公布政見，主張台南市每座公共停車場都增設一格身心障礙者專用停車位，打造更友善、真正無障礙的城市停車環境。

陳以信表示，許多身障者向其反映，外出最大困難之一，就是身障車位不足，加上經常遭到一般車輛違停占用，使原本就不便的行動更加困難。陳以信說，大部分停車場只有一格，有的甚至被沒有身障證明車輛占用。他認為，違規占用可透過科技加強管理，但身障停車格不足，須由市府主動規劃改善。

根據現行《身心障礙者權益保障法》規定，公共停車場需保留百分之二車位供身障者使用，且未滿五十格者至少需設置一格，然而台南實際需求已遠超過法定最低標準。根據一一三年度台南交通統計，路邊停車位有五八０三席，身障位一二四九席，路外停車位有一０六六四四席，身障位二五八二席，都超過標準。看似符合規定，然台南市身心障礙人口近十萬人，領有免徵牌照稅的身障車輛約六萬輛，占全市車輛百分之八，陳以信說，供給完全不足以支撐身障者的外出需要。

他允諾，如當選市長，將透過修法調整相關法案，明文要求每座公共停車場需額外增設一格身障停車位，根據一一一年度統計，公立路外停車場二一０場，民營路外停車場三三三場，合計五四三場，打造台南成為真正落實無障礙生活環境。