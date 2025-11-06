陳以信推台南AI生醫廊帶

推動生醫與AI產業深度結合，陳以信希望讓台南成為台灣經濟的下一座「護國神山」。圖為沙崙特區。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

有意問鼎台南市長的陳以信，主張強化在地ＡＩ算力，打造台南ＡＩ生醫廊帶，整合從南科到沙崙園區，推動生醫與ＡＩ產業深度結合，讓台南成為台灣經濟的下一座「護國神山」。

陳以信指出，台灣生醫產業產值至今超過七千億元，整體經濟貢獻相當於全台半導體產業一成五，且仍持續穩定成長，這是台灣最具潛力、最具戰略價值的下一波產業機會。近年ＡＩ技術導入生醫領域後，全球產業迎來革命性突破，包括ＡＩ加速藥物研發與篩選、ＡＩ資料工程降低臨床試驗風險、影像與病理ＡＩ應用及生醫製程品管的智慧化監測與異常偵測等。

他認為台南具備推動ＡＩ生醫產業的天時、地利、人和條件，包括南科半導體聚落、高鐵旁沙崙智慧綠能科學城、國網中心「創進一號」超級電腦、成大與奇美、新樓醫院的臨床網絡及在地指標企業，構成台南發展ＡＩ生醫產業的黃金基礎。

他希望打造「台南ＡＩ生醫廊帶」願景，串聯南科與沙崙，整合醫療院所與生醫企業，建構完整ＡＩ生醫產業聚落，包括強化ＡＩ算力資源、推動資料治理與聯合學習、法規與國際認證、優化交通與土地利用、培育跨域人才及改善融資環境。陳以信說，入主市府後，將與中央、學界、國內外生醫器，合作推動，讓ＡＩ生醫持為台灣下一座重點 發展產業。