陳以信推港市合作 安平建摩天輪成為城市經濟新引擎

陳以信公布其第六項市長政見，強調他若當選台南市長，將推動「港市合作」，與臺灣港務公司攜手，於安平商港內共同興建「台南摩天輪」，作為城市旅遊、港區經濟與夜間經濟的三重發展策略。 圖：陳以信服務處提供

[Newtalk新聞] 爭取國民黨提名台南市長參選人前立委陳以信今（3）日公布其第六項市長政見，強調他若當選台南市長，將推動「港市合作」，與臺灣港務公司攜手，於安平商港內共同興建「台南摩天輪」，作為城市旅遊、港區經濟與夜間經濟的三重發展策略。

陳以信指出，安平商港目前由港務公司管理，其定位為「北觀光、南自貿」。未來若由市府與港務公司以公私協力（public-private partnership）模式合作興建摩天輪，不僅能活化港區閒置土地、創造投資與就業機會，更將帶動安平老街、林默娘公園、億載金城與遊艇碼頭串聯，形成「港區觀光廊帶」。夜間摩天輪點燈可成為海港夜市、音樂演奏等夜間活動核心，為台南夜經濟注入新活力。

陳以信表示：「台南摩天輪將重塑台南天際線，猶如英國倫敦眼一般地標，將台南城市形象往國際化、旅遊化提升。」他強調，作為一位經濟學博士，他將以「經濟市長」的定位帶領台南走出新格局，「我要讓台南的經濟飛起來！」

