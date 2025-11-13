陳以信推龍崎地質保種中心

前立委陳以信主張在龍崎區推動自然地質與植物保種中心。（陳以信提供）

前立委陳以信長期耕耘南關線，主張在龍崎區推動自然地質與植物保種中心，打造全台首座結合地質教育與植物保種的生態旅遊園區，讓廢棄多年的龍崎兵工廠轉型為台南最具特色的「綠色觀光工廠」，成為台南綠色新地標。

陳以信表示，龍崎擁有南台灣保存最完整自然丘陵，區內雜木林、石灰岩、泥岩與原生植物共存，宛如一座「被遺忘的綠寶石」，多年來缺乏整體規劃，導致長期閒置，退輔會低度管理，錯失推動地方再生契機。

陳以信主張，市府應積極爭取由退輔會移撥地方，結合民間資金與專業團隊，以生態方式推動開發，改建為自然地質與植物保種中心，成立台灣原生植物種源庫，邀請學者專家共同復育特有樹種、草本植物與瀕危物種，讓龍崎成為南台灣最大的原生植物棲息地。並與左鎮化石園區、草山月世界等地串連，形成完整的「生態教育與觀光廊帶」，除了永續環境學習，並促進山區觀光與地方經濟，帶動綠色旅遊新契機。