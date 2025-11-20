陳以信推一站式台南通馬上辦APP

前立委陳以信指若當選，建置一站式「台南通 Tainan Pass」市政服務馬上辦APP，一支手機整合市政服務，打造台南智慧治理。（陳以信提供）

記者林雪娟∕台南報導

爭取國民黨提名台南市長參選人的前立委陳以信二十日宣布，若當選，將建置一站式「台南通 Tainan Pass」市政服務馬上辦ＡＰＰ，全面整合市府現有零散ＡＰＰ系統並新增多項便民服務平台，透過一支手機，整合市政服務，打造台南智慧治理，讓市民在ＡＩ時代享受真正便利、高效率的數位市政生活。

陳以信批評台南現有數位服務功能有限，缺乏統一的市民數位身份認證，可使用數位支付的市政項目不多，許多民眾需要的線上申辦查詢功能並未建置。反觀台北市、新竹市，早已完成市政整合服務平台，功能完整，應急起直追。

入主市府後，將推動建置「台南通 Tainan Pass」ＡＰＰ，整合所有現有市政系統，打造單一入口，內建更完整市政功能。