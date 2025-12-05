陳以信提出老屋變社宅政見

立委陳以信提出提出「老屋修繕貸款＋包租代管社宅」計畫，一次解決老屋更新、危老改善、空間再利用與增加青年住宅供給等多重效益。（記者林雪娟攝O

記者林雪娟∕台南報導

台南老屋多，爭取國民黨提名台南市長的前立委陳以信五日提出提出「老屋修繕貸款＋包租代管社宅」計畫，主張以市府為推動者，協助市中心老屋進行修繕、補強與活化，再導入包租代管制度，轉為社會住宅，期望同時達成老屋更新、危老改善、空間再利用與增加青年住宅供給等多重效益。

陳以信表示，台南市中心擁有許多老屋，然許多面臨外牆剝落、屋內潮濕、水電管線老化，甚至結構安全不足等問題，部分老屋長期閒置或僅低度使用，空間未被有效利用，讓市中心更新難以推動。

廣告 廣告

尤其許多年邁屋主因資金或技術不足而無法修繕，導致老屋更新進程長期停滯。陳以信主張市府應主動介入，以老屋修繕貸款為誘因，協助改善電線、防火建材、結構補強與漏水問題，並要求貸款屋主加入包租代管至少十年，確保市府資源能有效轉化為穩定社宅房源。

陳以信說，新建社宅耗時且需大筆土地與預算，每戶成本可達數百萬到上千萬元，難以迅速滿足需求。相較之下，老屋修繕每戶僅需數十萬元，且能迅速提供房源，且多位於蛋黃區交通便利，更符合青年與家庭生活需求。

修繕的老屋，由市府提供標準化改造模式，打造為精緻小型社宅，有助街區復甦、促進都市再生，此計畫兼具都市更新與青年社宅雙重功能，能以相對低成本創造高效益，讓老屋變好屋，讓更多青年能住得起台南並留在台南。