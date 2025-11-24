陳以信提台南青年首就業「保證33K」 民調落後陳亭妃47%強調剛起步可急起直追

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台南報導

TVBS民調中心今（24）日公布最新民調指出，若綠委陳亭妃代表民進黨參選台南市長與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為47%、謝龍介34％。而若以目前剛起步的前藍委陳以信對陳亭妃，則僅以13%遠落後於陳亭妃的60%。陳以信對此則認為自己剛起步一個月，對手已到天花板，自己的民調還會再升高。

前國民黨立委陳以信爭取代表國民黨參選台南市長。（圖／資料照）



民調也指出，如果民進黨推派林俊憲對決謝龍介，兩人支持度分別為38%、41%，謝龍介略勝3個百分點。

陳以信強調，對於任何的民調數字都會保持參考的態度，繼續一步一腳印深耕基層來爭取民眾的支持。而且他認為，現在這份民調當中已經可以看到，才參選至今不到短短一個月時間的他，竟已經十幾、二十的百分比民眾肯定。這代表天天公佈政見、談論台南市政未來願景，還有勤走基層的方式，已經受到越來越多市民的肯定，他對此感到感謝。

陳以信也說，這次民調可看出競爭對手其實都已經到達天花板，而他才剛要從地板開始。所以相信假以時日，一個月、兩個月之後，他民調一定能夠加倍，能急起直追。



陳以信今日也發布參選以來第21項重大青年政策「台南青年首度就業起薪保證33K」，針對首次全職就業的台南青年，透過市府補助方式全面提高起薪水準，協助青年順利進入職場，並改善台南長期低薪問題。

陳以信說，他若能當選，將提出 「台南青年起薪33K保證方案」：針對「設籍台南、畢業三年內、首次全職就業之青年」，市府補助雇主每月最高3,000元，最長一年，每位青年一生可申請一次。由於明年全國最低薪資將調整為29,500元，搭配本方案，台南青年第一份工作的起薪可直接站上33Ｋ，不再被低薪困住。

陳以信表示，這項政策是全台首創，將讓「雇主願意開更好的薪水，青年更願意留在台南」，形成雙贏局面。根據推估，符合資格的青年約3至4萬人，其中約四成起薪原本會低於33K。政策實施後，市府每年補助成本約4至5億元。他強調，台南市政府年度總預算超過千億元，投入這筆經費來留住青年、逆轉人口流失，是CP值最高的青年政策。不僅能吸引青年返鄉、留鄉，也將提升整體勞動力品質與城市競爭力。

