陳以信提台南AI未來教育圖書館

前立委陳以信提出成立首座「台南AI未來教育圖書館」構想，希望AI成為市民日常與城市競爭力。（陳以信提供）

記者林雪娟∕台南報導

ＡＩ時代來臨，爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信十一日提出成立首座「台南ＡＩ未來教育圖書館」構想，盼打造全民可及的ＡＩ公共學習入口，讓市民不分年齡與性別，都能就近獲得ＡＩ教育資源。

陳以信表示，ＡＩ人工智慧將深刻影響城市治理與競爭力。未來城市關鍵不只在硬體建設，更在市民能否掌握ＡＩ，然目前民眾普遍仍缺乏一個低門檻、可持續學習的公共場域。若當選市長，將以ＡＩ教育為核心，成立「台南ＡＩ未來教育圖書館」，除設置設備，更是市民的ＡＩ學習入口與公共學習基地，青年能累積就業技能，上班族可提升工作效率，長者也能跨越數位落差，讓ＡＩ真正走進日常生活、成為全民能力。

他舉例，桃園市近期推動結合ＡＩ與自動化系統的智慧圖書館，落實科技教育與智慧服務，大幅提升城市ＡＩ學習量能，他也將出版新書《以ＡＩ重塑城市》，以更易理解方式，協助民眾認識、理解與善用ＡＩ，讓ＡＩ成為全民日常與城市競爭力的一部分。