陳以信提少子化對策 第三胎公托公幼免費第四胎優先承租社宅

[Newtalk新聞] 爭取國民黨提名台南市長參選人的前立法委員陳以信今（1）日公布第26項政見，主張因應少子化加劇，市府應對多子女家庭提供更具體支持。他表示，如當選市長，將推動「第三胎以上公幼優先且免費」、「第四胎以上可優先承租社會住宅」措施，作為提升婦女生育誘因的長期政策工具。

陳以信指出，台南少子化情況已相當嚴峻。根據市府民政局統計，台南市新生兒數過去十年大幅下滑，從 15,769 人降至 9,069 人，減少幅度超過四成。他說，除整體出生數下降，婦女生育胎次也逐年減少，2022年第三胎以上占比仍有14%，2024年已降至11%，顯示「敢生、願生」的家庭快速減少。

陳以信表示，面對生育意願持續下滑，政府若只依賴一次性補助，難以有效改善少子化；關鍵在於提供長期穩定的育兒支撐。他認為，已有第二胎的家庭，是最有可能再生第三胎或第四胎的群體，因此政策應針對此族群加強誘因。

他主張，若婦女生育第三胎以上，市府將提供該子女0至6歲階段「公立托嬰與幼兒園優先入學並免學費」的待遇，以降低多子家庭的教育負擔。至於生育第四胎以上的婦女，則可享有「社會住宅優先承租權」，協助多子家庭獲得更穩定的居住環境。

陳以信表示，目前台南約三分之一家庭為兩胎家庭，是最具潛力、也最需要政策支持的育齡族群。他主張，市府應以有限資源作最有效配置，集中投入對多子女家庭的長期支持，使兩胎家庭願意增加生育，進而帶動整體出生率回升。

他強調，希望讓台南成為「對多子家庭最友善的城市」，同時吸引更多年輕家庭移居台南，在台南建立多代共居、子孫滿堂的家庭環境。

